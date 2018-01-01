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可持续性能创新

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严格要求自己 在这个资源有限的世界中，我们力求用更少的资源，为你创造更多。

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不断推进可持续性能创新的疆界 正如你希望自己能有更好的表现一样，我们也更加严格要求自己， 力求在创新设计过程中，只通过一切必要的资源，来提升运动员的表现。因为每一克能源、 每一毫克材料、每一分秒都举足轻重。

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FLYKNIT Nike Flyknit 通过创新设计实现空前性能，精准利用每一针， 将有限的资源转化为非凡潜能。

FLYKNIT 运用更少， 创造更多

NIKE GRIND 创新塑就新生。

了解我们的两大可持续创新设计典范

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减轻鞋重， 减少废料 Flyknit 技术从源头上遏制了成百上千吨废料的产生， 同时催生出了 Nike 史上轻盈、强韧、灵动贴合的鞋款。

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“NIKE FLYKNIT 出色诠释了 NIKE 设计的独特内涵。它帮助我们构思出
能一眼打动人心的产品。它摄人心魄的美，
让设计者和运动员为之颤栗，同时也让我们大幅减少了制作过程中产生的废料。” Nike 设计副总裁 John Hoke

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减少 60% 的废料*

*相比传统剪裁缝合型鞋款制作工艺的平均值

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FLYKNIT

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用更少创造更多。
这要求太严苛？

的确如此。

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可持续创新是我们变革经营方式的催化剂， 也是一个在整个企业中进行策略、流程和产品方面整合的良机。 我们正通过不断创新，为运动员、公司和整个世界带来新的解决方案。

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