“NIKE FLYKNIT 出色诠释了 NIKE 设计的独特内涵。它帮助我们构思出

能一眼打动人心的产品。它摄人心魄的美，

让设计者和运动员为之颤栗，同时也让我们大幅减少了制作过程中产生的废料。” Nike 设计副总裁 John Hoke