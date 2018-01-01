穿搭技巧3

Tech Fleece低调色质 x 纯色美感 Tech Fleece设计以低调质感的中性色为主色调，

面料将柔顺轻盈的合成面料置于柔软的平面针织布料之间，

呈现绝佳的整体穿着感与视觉质感。

如果你倾向低调而富有质感的搭配风格，

Tech Fleece或许会成为钟情纯色搭配(Monotone Style)的你的不二之选。

