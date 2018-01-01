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TECH PACK街头穿搭型录
 打破运动与生活的边界，引领”Athleisure(运动休闲风)”时尚风潮。
Tech Pack 2017全新秋冬系列，将革新科技于前卫设计完美结合，以非凡穿着体验，
为都市人打造生活中个性凸显与风格迥异的造型。
Nike Sportswear特邀知名杂志造型师Akio Hasegawa以及Lambda Takahshi 通过对亚洲时尚风向的深刻洞察，
为Tech Fleece展示不同风格的时尚潮态造型与实用搭配指南。

选购 TECH PECK 系列
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穿搭技巧 1
Tech Fleece简约线条 x 印花纹路单品 针对Tech Fleece所融合考究的线条剪裁和充满质感的面料，
不妨搭配简单的印花纹路单品来丰富整体造型的色调与新
鲜感。正如造型师Lambda所言，时髦是大胆创新的产物，
敢于尝试不同层次所带来的亮眼度才能带来更多活力。

连帽衫
紧身裤
鞋款
上衣
短裤
纯色连帽衫
鞋款
拼接连帽衫
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穿搭技巧2
Tech Fleece立体剪裁 x 层次混搭 Tech Fleece独特的下摆立体剪裁本身便为层叠穿法带来无限
的可能。大胆混搭运动基本单品，可以尝试从内到外，
从上到下巧妙选择不同型号尺寸的单品来互相辅佐，
丰富整体造型的立体度和耐看度。

夹克
背包
鞋款
连帽衫
上衣
鞋款
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穿搭技巧3
Tech Fleece低调色质 x 纯色美感 Tech Fleece设计以低调质感的中性色为主色调，
面料将柔顺轻盈的合成面料置于柔软的平面针织布料之间，
呈现绝佳的整体穿着感与视觉质感。
如果你倾向低调而富有质感的搭配风格，
Tech Fleece或许会成为钟情纯色搭配(Monotone Style)的你的不二之选。

长裤
连帽衫
灰色背心
白色背心
鞋款
背包
长裤
鞋款
连帽衫
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