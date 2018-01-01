引爆非凡 足球时尚 与生俱来的速度感影响着 C 罗的生活节奏 他将球场的凌厉融入对街头潮流的解读 塑造足球时装搭配，将运动魅力穿着于身 这次，他来到中国 不仅分享自己的运动精神 更将展现如何将足球与潮流态度完美融合