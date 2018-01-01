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引爆非凡 足球时尚 与生俱来的速度感影响着 C 罗的生活节奏 他将球场的凌厉融入对街头潮流的解读 塑造足球时装搭配，将运动魅力穿着于身 这次，他来到中国 不仅分享自己的运动精神 更将展现如何将足球与潮流态度完美融合

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忠于足球 忠于C罗 足球从来不仅是一项绿茵场上的运动， 亦可来到场外，融入生活，引领个性型格。 源于 C 罗的足球时尚风格，现由中国的年轻面孔演绎。

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