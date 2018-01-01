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NIKE AIR ZOOM STRUCTURE 20

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稳定 如初 NIKE AIR ZOOM STRCTURE 20
疾步出发，稳步向前

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主要优势

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卓越稳定性 DYNAMIC SUPPORT 中足动态支撑系统，
实现流畅步伐，缔造稳定性能。

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DYNAMIC FIT 动态贴合系统 DYNAMIC FIT 动态贴合科技，
带来稳固锁定的舒适穿着体验。

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舒适支撑 FLYMESH 网眼鞋面，
有效提升透气性和轻盈支撑感。

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