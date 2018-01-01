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NIKE AIR ZOOM ELITE 8

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NIKE AIR ZOOM ELITE 8 轻质灵敏的缓震系统
助你轻松驾驭快节奏训练。

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主要优势：

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灵敏缓震 前掌 Zoom Air 气垫带来
高度灵敏的缓震体验。

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高效迈步 超薄外底在保持至轻体验之余，
兼具出色抓地力

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透气支撑 Flymesh 鞋面结合 Flywire 飞线，
塑就舒适支撑表现。

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Allyson Felix 女子 200 米、4x100 米、4x400 米奥运冠军

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