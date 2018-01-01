已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 33

立即定制
Fa16_RN_FWFinder_CDP_Pegasus33_FWStrip.jpg

轻盈质感，非凡疾速

出色性能，疾速表现

稳定性能，非凡疾速

稳固锁定，疾速体验

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P1.jpg

NIKE AIR ZOOM
PEGASUS 33 双重缓震，
灵敏体验。

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P7_ALT.jpg
选购女款
选购女孩款
选购男款
选购男孩款

选购 NIKE AIR ZOOM PEGASUS 33

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P2.jpg

主要优势

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P3.jpg

双重缓震 前后掌均搭载 ZOOM AIR 气垫，
铸就灵敏缓震体验。

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P4.jpg

透气支撑 工程网眼鞋面搭载 FLYWIRE 飞线科技，
带来稳固舒适的贴合感受。

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P5.jpg

平稳流畅 采用稳定凹槽设计，
尽享流畅步履体验。

Fa16_RN_Pegasus33_CDP_P6.jpg

MELISSA BISHOP 世界田径锦标赛 800 米项目银牌得主

跑步鞋

跑步服装

跑步装备

精选推荐

Loading