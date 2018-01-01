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NIKE AIR ZOOM ODYSSEY 2

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轻盈缓震，疾速畅跑

柔软支撑，舒适畅跑

稳定柔软，速度之选

舒适非凡，轻松畅跑

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NIKE AIR ZOOM ODYSSEY 卓越的缓震配置柔软舒适，
助力轻松长跑。

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主要优势

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超凡稳定 中底搭载三重密度的动态支撑系统，
极大提升关键区域的稳定性能。

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灵敏缓震 后跟与前掌搭载 Nike Zoom Air 气垫，
打造轻薄灵敏的缓震配置。

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透气支撑 Flymesh 鞋面融入 Flywire 飞线束线，
缔造出色的透气表现和动态贴合的支撑体验。

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