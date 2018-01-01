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优化
跑步姿势

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虽然你可能没办法像莫·法拉或艾莉森·菲利克斯
一样制霸跑道，但是一试何妨。

有的时候，当我们迈开双腿跑步时，可以把自己想像成精英跑步选手的
样子 — 膝盖抬高、脚跟踢到臀部、背部挺直、手臂自然摆动…
然后看一下自己的影子，你会发现“哈哈， 想不到我也可以做得这么棒。”
但事实确实如此。“正因为如此，我们才会建议你优化跑步姿势。含胸、低头
、身体后倾或者膝盖抬得不够高，一切全取决于你自己。”Nike+ Run Club 全球
主教练 Chris Bennett 说道。“优化跑步姿势的目标与
总体训练目标相同，也就是让你成为更出众的跑者。”
遵循上述建议，提高在不同地形中的跑步效率（成就更优雅的跑者）。

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检查自己的姿势
要检查自己的跑步姿势，最好在跑步或比赛的后半程进行，即当你感到疲劳后。
Bennett 说道。“这个时候，姿势上的不足或不平衡之处才会显露出来，有时
还会非常明显。”留意肩部、手臂、臀部、膝盖和
双足此时的情形，从而有针对性地解决可能存在的问题。

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身体前倾
跑步过程中，保持身体略微前倾的姿势。即下巴朝着胸部。
“这种方法简单有效，可以让跑者的
双脚落在目标位置（臀部下方；而不会让脚跟承受
过大压力），还有助于减轻下背部和肌腱的压力。”Bennett 表示。

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双臂摆动
利用双臂的力量带动步伐。双手放松，
手臂呈 90 度角放在体侧。在跑步时，向后摆动手肘
（直至双手摆到臀部以后的位置），然后回到原位。

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攻克坡地
“我告诉过许多跑者，像跳舞一样进行上坡，步伐轻快而迅速。”
Bennett 表示。身体放松，步子放小，利用手臂力量，
控制好呼吸，同时身体略微前倾。

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下坡时加快脚步
跑下坡时不要减速，顺应下坡
自然产生的速度，保存体力。“上半身和手臂放松，
背部挺直，双脚落在
两个脚掌中间的位置。”NRC 旧金山教练 Jason Rexing 说道。

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