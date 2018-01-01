虽然你可能没办法像莫·法拉或艾莉森·菲利克斯

一样制霸跑道，但是一试何妨。



有的时候，当我们迈开双腿跑步时，可以把自己想像成精英跑步选手的

样子 — 膝盖抬高、脚跟踢到臀部、背部挺直、手臂自然摆动…

然后看一下自己的影子，你会发现“哈哈， 想不到我也可以做得这么棒。”

但事实确实如此。“正因为如此，我们才会建议你优化跑步姿势。含胸、低头

、身体后倾或者膝盖抬得不够高，一切全取决于你自己。”Nike+ Run Club 全球

主教练 Chris Bennett 说道。“优化跑步姿势的目标与

总体训练目标相同，也就是让你成为更出众的跑者。”

遵循上述建议，提高在不同地形中的跑步效率（成就更优雅的跑者）。