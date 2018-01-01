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跑步姿势
虽然你可能没办法像莫·法拉或艾莉森·菲利克斯
一样制霸跑道，但是一试何妨。
有的时候，当我们迈开双腿跑步时，可以把自己想像成精英跑步选手的
样子 — 膝盖抬高、脚跟踢到臀部、背部挺直、手臂自然摆动…
然后看一下自己的影子，你会发现“哈哈， 想不到我也可以做得这么棒。”
但事实确实如此。“正因为如此，我们才会建议你优化跑步姿势。含胸、低头
、身体后倾或者膝盖抬得不够高，一切全取决于你自己。”Nike+ Run Club 全球
主教练 Chris Bennett 说道。“优化跑步姿势的目标与
总体训练目标相同，也就是让你成为更出众的跑者。”
遵循上述建议，提高在不同地形中的跑步效率（成就更优雅的跑者）。
检查自己的姿势
要检查自己的跑步姿势，最好在跑步或比赛的后半程进行，即当你感到疲劳后。
Bennett 说道。“这个时候，姿势上的不足或不平衡之处才会显露出来，有时
还会非常明显。”留意肩部、手臂、臀部、膝盖和
双足此时的情形，从而有针对性地解决可能存在的问题。
身体前倾
跑步过程中，保持身体略微前倾的姿势。即下巴朝着胸部。
“这种方法简单有效，可以让跑者的
双脚落在目标位置（臀部下方；而不会让脚跟承受
过大压力），还有助于减轻下背部和肌腱的压力。”Bennett 表示。
双臂摆动
利用双臂的力量带动步伐。双手放松，
手臂呈 90 度角放在体侧。在跑步时，向后摆动手肘
（直至双手摆到臀部以后的位置），然后回到原位。
攻克坡地
“我告诉过许多跑者，像跳舞一样进行上坡，步伐轻快而迅速。”
Bennett 表示。身体放松，步子放小，利用手臂力量，
控制好呼吸，同时身体略微前倾。
下坡时加快脚步
跑下坡时不要减速，顺应下坡
自然产生的速度，保存体力。“上半身和手臂放松，
背部挺直，双脚落在
两个脚掌中间的位置。”NRC 旧金山教练 Jason Rexing 说道。
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