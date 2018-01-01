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所有跑步类型以及训练计划中用到的术语，帮助你提升速度。
训练课程
速度
突破自身速度的最佳方式是
在较短时间内，完成一系列速度
间歇跑。这些训练可以由相同距离、速度
及恢复时间的跑步训练组成，
也可以由不同距离、速度和恢复时间的跑步训练
组成。长距离间歇跑、法特莱克跑、节奏跑和
坡度跑都属于速度训练。查看下列跑步类型，
了解它们的定义。
耐力
每周一次的耐力跑是一项
以感觉舒适的配速进行的长距离跑步训练。它是训练的基本
组成部分，能够帮助身心
适应更长距离的运动。此外，它还能帮助你
熟悉在比赛过程中可能
遇到的体力和心理挑战。
这类跑步应以渐进跑的方式进行。
查看跑步类型，了解
加速跑的定义。
恢复
恢复和刻苦训练
同样重要。在恢复日聆听身体的诉求，
通过一整天的休息彻底放松，
或使用 N+TC App 进行交叉训练，
又或者完成几英里恢复跑。理想情况下，
至少应有两个恢复日用于
跑步。恢复跑能够增强你的耐力，
帮助你在紧张的训练之后
尽可能高效地完成恢复。这类跑步应
以加速跑的方式进行。查看下列跑步类型，
了解加速跑的定义。
跑步类型
法特莱克跑
法特莱克跑可通过在连续的跑步过程中
不断变换距离和配速来提升你的速度和
体力。举例来说，
法特莱克跑的训练构成可以是
一分钟轻松跑接一分钟
快速跑，重复一定的
分钟数、英里数或每个街区
变换一次。
坡度跑
坡度跑训练能够提高速度，改善姿势。
上山时需要投入额外努力，
因此无需像平地时跑得
那么快。跑步上坡时，
保持对呼吸的控制。身体
不要过度前倾。略微前倾一点，使下巴
朝着胸部即可。坡度跑
是提升速度和力量的
理想方式，同时可将对双腿的冲击降至
最低。
分段间歇跑
分段间歇跑是指在一段距离中使用
两种不同的配速。例如，
进行 400 米间歇跑，
前 200 米进行轻松跑，
后 200 米则进行快速跑。从而将间歇跑有效
划分为两部分。
渐进跑
渐进跑能够增强体力，
让身体适应跑步所带来的
压力。以慢于恢复跑的配速开始跑步，
以快于恢复跑的配速结束，
在每次跑步过程中逐步
提升你的速度。整个跑步过程中，
你的平均配速应接近于恢复跑的
配速。耐力跑和恢复跑
应一直以渐进跑的方式
进行。
加速跑
加速跑是指一种跑程极短的短跑训练，
通常在跑步或训练前或之后
立即进行。连续的加速跑
应以渐进的配速进行。通常，
首轮加速跑应该是时间最长、
速度最慢的。每两轮加速跑之间
应进行短暂的恢复。
节奏跑
节奏跑是指一种速度快但又可以控制的跑步训练，
可以采用长距离间歇跑或 1-10 英里
稳定跑的形式进行。节奏跑
的目的是培养身心
耐力，将不舒适的状态
调整至舒适状态。
路跑
路跑是指由一系列
速度间歇跑组成的跑步训练。理论上，
这类训练应在跑道上进行，
因为跑道表面可以让你以更快的配速完成
准确距离的训练，但实际上
无论何处均可开展该项训练。你
可以选择以街区、红绿灯、
甚至树木作为间歇跑过程中的标记。
折返跑
折返跑是指在短程间歇跑间进行的
训练。在间歇跑结束时不停止
跑步，而是跑过终点线，
然后尽可能快速安全地转身折回，
以便开始下一节重复训练。
速度类型
我们将训练计划中将要
涉及的配速分为 5 种。
1 英里配速（最快）
这种配速可用于完成 1 英里跑步比赛
或 1 英里快速跑。
5 公里配速（更快）
这种配速可用于完成 5 公里跑步比赛
或 3 英里快速跑。
恢复跑配速（轻松）
可在跑步过程中
稳住呼吸的轻松配速。
节奏跑配速
通过将速度保持在
10 公里跑（快速）和
恢复跑（轻松）之间，
在感觉不舒适的情况下
将身体调节到舒适状态。
10 公里跑配速（快速）
这种配速可用于完成 10 公里跑步比赛
或 6 英里快速跑。
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