耐力 每周一次的耐力跑是一项

以感觉舒适的配速进行的长距离跑步训练。它是训练的基本

组成部分，能够帮助身心

适应更长距离的运动。此外，它还能帮助你

熟悉在比赛过程中可能

遇到的体力和心理挑战。

这类跑步应以渐进跑的方式进行。

查看跑步类型，了解

加速跑的定义。