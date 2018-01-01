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幼童（27.5-35欧码）
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下面的每一张图代表一项训练，每天一项，每周七项。你可以调整训练顺序，以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，同时遵循建议的距离要求。
速度
耐力
恢复
选择周
01
02
03
04
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第 1 周：
起跑线
本周，
你将从一系列跑步
和轻度训练中
开始你的训练旅程，
以便你初步启动训练计划。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，同时遵循
建议的距离要求。为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 18 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 800 米
以 5 公里配速跑 400 米（2 组）
以 5 公里配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里配速跑 400 米（2 组）
以 10 公里配速跑 800 米
每跑完 800 米，恢复 2 分钟，
每跑完 400 米，恢复 90 秒，
每跑完 200 米，
恢复 60 秒。
耐力 - 6 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将为未来跑步提供有用的基准。
速度（坡度跑）
1.5 英里节奏跑
恢复 7 分钟
以 10 公里配速进行长距离坡度跑
以 5 公里配速进行短距离坡度跑
以 1 英里配速进行最短距离的坡度跑
重复上述坡度跑组合 2 次，
每跑完一段距离，
慢跑回到起点以获得恢复。
恢复选项 1
充分利用恢复日
完成 3-7 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复需求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑
来进行恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
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第 2 周：
培养良好习惯
现在，该是养成新习惯的时候了。
本周要特别
关注训练的
方法和原因。
在训练日
应着重培养耐力，
建立适当的节奏。加快速度。
还剩 17 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 600 米
以 10 公里配速跑 500 米
以 5 公里配速跑 400 米
以 5 公里配速跑 300 米
以 5 公里配速跑 200 米
尽你的最快速度跑 100 米
以相反的顺序
完成上面整个次序，
每段距离后
恢复 90 秒。
耐力 - 8 英里
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的有效标杆。
速度（力量）
以节奏跑的配速跑 1 英里。
以 10 公里配速跑 800 米（2 组）
以 5 公里配速跑 800 米
以 10 公里配速跑 800 米（2 组）
每跑完一段距离
恢复 90 秒。
恢复选项 1
通过 3-7 英里加速跑
从最近一次的训练中
获得恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，完成
N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是
恢复。
尝试跑 2-5 英里的
加速跑，
最后一英里
速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。今天，
尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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第 3 周：
热身
你正在大步前进。有些时候
感觉良好。有些时候
感觉疲惫。这两种日子都表明
你在投入锻炼，
并且在实现目标的正确道路上前行。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 16 周。
速度（跑道跑）
以 5 公里配速跑 200 米（2 组）
以 1 英里配速跑 400 米（4 组）
以 5 公里配速跑 200 米（2 组）
以 1 英里配速跑 400 米（4 组）
每跑完 200 米，
恢复 60 秒，
每跑完 400 米，
恢复 2 分钟。
耐力 - 6 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将为未来跑步提供有用的基准。
速度（力量）
100 米加速跑（8 组）
每段加速跑后休息 20 秒
3.5 英里节奏跑
休息 5 分钟
100 米加速跑（8 组）
每段加速跑后休息 20 秒。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。3-7 英里恢复跑
就足够了。
从第一英里到
最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑
。从慢速开始，
逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
今天，
进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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第 4 周：
培养
稳定性
在训练的第四周，
你将开始感受到
跑步的节奏。
发挥出色成绩的秘密在于稳定性 。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 15 周。
速度（跑道跑）
（25 组）以 5 公里配速跑 200 米
每跑完 200 米，
恢复 60 秒。
耐力 - 10 英里
这是你本周最长的跑步距离。
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
为比赛日练就出色耐力。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的有效标杆。
速度（力量）
以节奏跑的配速跑 1 英里
以 5 公里配速跑 800 米（2 组）
以节奏跑的配速跑 1 英里
以折返跑的方式进行 100 米加速跑（5 组）
除加速跑之外，
每跑完一段距离后恢复 2 分 30 秒
恢复选项 1
充分利用恢复日
完成 3-7 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
今天的 2-5
英里跑步的目的是
从上一次训练中恢复过来。
逐步
提高速度，让最后
一英里达到最高速度。
恢复选项 4
进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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14
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第 5 周：
学会专注
本周的训练可能会
让你身心疲惫。专注当下，
并为每天的训练
提前做好准备。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，
提升速度。
还剩 14 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 800 米
以节奏跑配速跑 800 米
以 5 公里配速跑 800 米
以节奏跑配速跑 800 米
以 1 英里配速跑 400 米
以节奏跑配速跑 800 米
以 1 英里配速跑 200 米（2 组）
以节奏跑配速跑 800 米
每跑完一段距离恢复 90 秒。
耐力 - 8 英里
这是你本周最长的跑步距离。
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
为比赛日练就出色耐力。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的有效标杆。
速度（变速跑）
按照这个计时分段顺序，
在慢速和快速两种速度间切换，
期间不停顿。
1 分钟慢速跑，1 分钟快速跑
2 分钟慢速跑，2 分钟快速跑3
分钟慢速跑，3 分钟快速跑
1 分钟慢速跑，1 分钟快速跑
2 分钟慢速跑，2 分钟快速跑
3 分钟慢速跑，3 分钟快速跑
恢复选项 1
今天的 2-5
英里跑步的目的是
从上一次训练中恢复过来。逐步
提高速度，让最后
一英里达到最高速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，完成
N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑
。从慢速开始，
逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里
恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。今天，
尽力满足身体的
恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
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16
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第 6 周：
培养力量
此次训练进行到现在，
已进入对你的力量具有关键影响的时候。
本周，你将接受
更多力量训练，
检验你到目前的训练成效。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 13 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速和 5 公里配速
交替跑 400 米。（16 组）
每跑完 400 米
后休息 2 分钟。
耐力 - 10 英里
到目前为止最长的距离。
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日做好准备。
现在你已经训练了一段时间，
应该开始注意
在跑步过程中确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日
目标配速
慢 60-90 秒的配速。
速度（坡度跑）
以 1 英里的配速进行一段短距离坡度跑，
持续 25 秒。重复 6 组。
以你 5 公里的配速进行一段长距离坡度跑，
持续 60 秒。重复 6 组。
以 1 英里的配速进行一段短距离坡度跑，
持续 25 秒。重复 6 组。
每组跑完后往回慢跑下坡。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。3-7 英里恢复跑
就足够了。
从第一英里到
最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里的加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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15
16
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第 7 周：
提高耐力
你的耐力已经有所提升。 本周，
你将展现你的耐力训练成果。
你在每段跑步及
耐力跑中的时间和距离
都将拉长。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 12 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 1000 米
以 5 公里配速跑 500 米
以 5 公里配速跑 500 米
以 1 英里配速跑 200 米
以 5 公里配速跑 400 米
以 5 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 200 米（5 组）
每段距离之后恢复 90 秒。
耐力 - 12 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中
查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的有效标杆。
速度（跑道跑）
100 米加速跑（8 组）
以 10 公里配速跑 1200 米（2 组）
以马拉松配速跑 1200 米（1 组）
以 10 公里配速跑 1200 米（2 组）
100 米加速跑（8 组）
每跑完一段距离
恢复 3 分钟。
恢复选项 1
充分利用恢复日
完成 3-7 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑
来进行恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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第 8 周：
加快配速
本周，你将习惯
坦然接受不适感。
打破你为自己设定的配速，
尝试体验新的配速，
挑战自我极限。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 11 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里配速跑 400 米
以折返跑的方式跑 100 米（4 组）
200 米后恢复 60 秒
400 米后恢复 2 分钟
耐力 - 14 英里
到目前为止最长的距离。
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日做好准备。
现在你已经训练了一段时间，
应该开始注意
在跑步过程中
确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日
目标配速 慢 60-90 秒的配速。
速度（节奏跑）
150 米加速跑（4 组）
3 英里节奏跑
150 米加速跑（4 组）
恢复选项 1
通过 5-9 英里加速跑
从最近一次的训练中
获得恢复。慢速
开始，然后
在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，完成
N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是
恢复。尝试跑 2-5 英里的
加速跑，
最后一英里
速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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第 9 周：
进化时刻
与开始训练时相比，
你已不可同日而语。现在，是时候
努力提高力量和速度，
变身更出色的远动员。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 10 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 100 米（4 组）
以 5 公里配速跑 1000 米
以 10 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 100 米（4 组）
以 10 公里配速跑 400 米
以 5 公里配速跑 1000 米
采用折返跑的形式
以 1 英里配速跑 100 米（4 组），
每跑完一段距离后恢复 90 秒。
耐力 - 16 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
在跑步过程中，
记得着重注意
确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日 目标配速
慢 60-90 秒的配速。
速度（节奏跑）
以节奏跑的配速跑 5 英里。努力
完成路线中的所有上坡路段的跑步，
如果路线地形平坦，
则每 5 分钟进行 60 秒加速跑。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。5-9 英里恢复跑
就足够了。从第一英里到
最后一英里
逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，因此，
你的最后一英里的速度应高于第一英里。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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第 10 周：
展望未来
本周，训练将
从基本跑步和基础训练
转向赛前准备阶段。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 9 周。
速度（跑道跑）
16 组 200 米，
在 1 英里配速和 5 公里配速之间切换。
每跑完 200 米后休息
90 秒。
耐力 - 18 英里
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在跑步过程中，
记得着重注意
确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日
目标配速
慢 60-90 秒的配速。
速度（坡度跑）
跑步上坡并翻越坡顶，完成 9 组。
不要在山顶停下，
到达坡顶后，
再跑 20 秒。
恢复选项 1
充分利用恢复日完成
5-9 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑
来进行恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 4
进行几英里的加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
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06
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第 11 周：
自信奔跑
你已经完全掌握各种跑步技能： 耐力跑，
疾速跑， 加速跑。现在，
是自信征服这些距离的时候了。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 8 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 200 米（2 组）
以 5 公里配速进行 800:600 米分段跑，
然后以 1 英里配速跑 200 米
以 5 公里配速跑 400 米
以 5 公里配速进行 800:600 米分段跑，
然后以 1 英里的配速跑 200 米
以 5 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 200 米（2 组）
每跑完 200 米后
恢复 60 秒。
每跑完所有其他距离后 恢复 2 分钟。
耐力 - 14 英里
这是你本周最长的跑步距离。
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
为比赛日
练就出色耐力。
在跑步过程中，
记得着重注意
确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日
目标配速
慢 60-90 秒的配速。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 1 英里
以 1 英里的配速跑 400 米
以 5 公里的配速跑 800 米
每跑完一段距离
恢复 3 分钟。
重复这组训练 2 组。
恢复选项 1
通过 5-9 英里加速跑
从最近一次的训练中
获得恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，完成
N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是
恢复。尝试跑 2-5 英里的
加速跑，
最后一英里
速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
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08
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第 12 周：
拥抱疾速
每一周，
你的速度都在提高。现在，该是
你冲刺的时候了。本周的训练内容
将同时着重于
速度和力量两方面。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 7 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 400 米
（2 组）以 5 公里配速跑 400 米
以 1 英里配速跑 400 米
每跑完一段距离后
恢复 2 分钟。重复这组训练 4 次。
耐力 - 18 英里
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在跑步过程中，
记得着重注意
确保正确稳定的配速。
尝试保持比比赛日
目标配速
慢 60-90 秒的配速。
速度（变速跑）
以节奏跑配速跑 1 英里
恢复 2 分钟
按以下顺序进行变速跑：
1 分钟快速，30 秒慢速
2 分钟快速，1 分钟慢速
3 分钟快速，1 分 30 秒慢速
3 分钟快速，1 分 30 秒慢速
2 分钟快速，1 分钟慢速
1 分钟快速，30 秒慢速
恢复 2 分钟
以节奏跑配速跑 1 英里
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。5-9 英里恢复跑
就足够了。
从第一英里到
最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。
今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里的加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
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第 13 周：
继续前进
本周，是展望未来、
成为你理想中的运动健将的
大好机会。
现在就成为你期望中的运动员。
提高配速，
考虑根据你目前的成绩，
调整比赛目标。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 6 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 200 米，恢复 45 秒
以 10 公里配速跑 800 米，恢复 2 分钟
以 1 英里配速跑 200 米，恢复 45 秒
以 10 公里配速跑 600 米，恢复 2 分钟
以 1 英里配速跑 200 米，恢复 45 秒
以 10 公里配速跑 400 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 800 米，恢复 45 秒
以 1 英里配速跑 200 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 600 米，恢复 45 秒
以 1 英里配速跑 200 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 400 米，恢复 45 秒
以 1 英里配速跑 200 米
耐力 - 14 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
就快完成了！在最后六周的训练中，
应注意控制
你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。
速度（跑道跑）
以 10 公里配速跑 1000 米
以节奏跑配速跑 1000 米
以 10 公里配速跑 1000 米
以节奏跑配速跑 1000 米
以 10 公里配速跑 1000 米
以节奏跑配速跑 1000 米
100 米加速跑（6 组）
每跑完一段距离后休息 2 分钟。
每两次准备跑之间间隔 30 秒。
恢复选项 1
充分利用恢复日
完成 5-9 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑
来进行恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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第 14 周：
准备开跑
现在的你健康、力量充沛，
随时准备投入任何训练。
你将需要以更快的速度
完成各种距离。确保
你欣赏自己的成绩
和所做的努力。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 5 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 300 米，恢复 45 秒
以 5 公里配速跑 400 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 500 米，恢复 2 分钟
以 10 公里配速跑 600 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 500 米，恢复 2 分钟
以 5 公里配速跑 400 米，恢复 2 分钟
以 1 英里配速跑 300 米
耐力 - 20-22 英里
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在最后五周的训练中，
应注意控制你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速
和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。
速度（节奏跑）
以节奏跑的平均配速
进行 4 英里加速跑。
100 米加速跑（8 组）
恢复选项 1
通过 5-9 英里加速跑
从最近一次的训练中
获得恢复。慢速
开始，然后
在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是
恢复。尝试跑 2-5 英里的
加速跑，
最后一英里
速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
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09
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第 15 周：
抵达巔峰
本周，
你将迎来本次训练的巅峰。做好准备，
迎接辛苦训练和疲惫感，
同时也享受训练过程的每一刻。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 4 周。
速度（跑道跑）
跑 6-8 英里：每英里配速
在节奏跑和马拉松配速之间
交替切换。之后进行 2 分钟的恢复。
耐力 - 16 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
就快完成了！在最后四周的训练中，
应注意控制你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速
和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。
速度（加速跑）
跑 9 英里加速跑。
你的配速应逐渐下降，最后 4
英里应以节奏跑的配速进行。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。5-9 英里恢复跑
就足够了。
从第一英里到
最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑
。从慢速开始，
逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
选择周
01
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06
07
08
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第 16 周：
改进每一步
你没有逐日退步， 而是日渐敏捷。
本周，你将提高速度，
但也将进行更多恢复。从现在开始，
进行的是高品质的
跑步与恢复。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排
疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 3 周。
速度（跑道跑）
跑 1 英里：以节奏跑的配速跑 200 米，
然后以 1 英里配速跑 200 米，
交替进行。之后进行 4 分钟的恢复。
跑 1200 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
然后以 1 英里的配速跑 200 米。
恢复 3 分钟。
跑 800 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
再以 1 英里的配速跑 200 米。
进行 2 分钟的恢复。
跑 400 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
然后以 1 英里的配速跑 200 米。
耐力 - 12 英里
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在最后三周的训练中，
应注意控制你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。
速度（坡度跑）
进行 2 分钟坡度跑，
建议先跑 90 秒上坡，
然后 30 秒下坡。重复 6 组。
如果没有山坡，可进行 2 分钟的
加速跑，从 10 公里的
配速加快到 1 英里的配速，重复 6 组。
无论是坡地还是平地，
每跑完一轮都应充分恢复。
恢复选项 1
充分利用恢复日
完成 5-9 英里跑步，
让你尽可能
高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里
速度最快。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑
来进行恢复。慢速开始，
然后在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 4
进行几英里的加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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第 17 周：
保持
成果
你已经完成了所有训练内容。
现在，让我们对训练成果加以巩固。
随着训练强度的降低，
应着重注意 睡眠、补水、
饮食和放松。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 2 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
以 10 公里配速跑 400 米（2 组）
以 5 公里配速跑 200 米（4 组）
以 10 公里配速跑 400 米（2 组）
以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
每跑完一段距离恢复 60 秒。
耐力 - 10 英里
以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。
在最后两周的训练中，
应注意控制你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。
速度（跑道跑）
1.5 英里恢复跑
100 米加速跑（2 组）
以节奏跑的配速跑 1000 米
100 米加速跑（2 组）
以节奏跑的配速跑 1000 米
1.5 英里恢复跑
恢复选项 1
通过 5-9 英里加速跑
从最近一次的训练中
获得恢复。慢速
开始，然后
在跑步过程中
加快速度。
恢复选项 2
放轻松。进行几英里的
恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是
恢复。尝试跑 2-5 英里的
加速跑，
最后一英里
速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。
选择周
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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第 18 周：
起跑线
你做到了。本周，坚定
自信地奔跑。充分运用你学到的知识
和提升的
能力。你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。
你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，
同时遵循建议的距离要求。
为完善你的训练体验，
不妨将 N+TC 训练加入你的日常训练，
雕塑形体，提升速度。
还剩 1 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里配速跑 200 米（2 组）
以 5 公里配速跑 400 米（2 组）
以 10 公里配速跑 800 米
以马拉松的配速跑 400 米（2 组）
以 1 英里配速跑 200 米（2 组）
每跑完一段距离后恢复 2 分钟。
比赛日-马拉松
你做到了。本周，坚定
自信地奔跑。
充分运用你学到的知识
和提升的
能力。你已经准备就绪，
可随时站上
起跑线。
速度（跑道跑）
2 英里恢复跑
100 米加速跑（8 组）
1 英里恢复跑
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制
。5-9 英里恢复跑
就足够了。
从第一英里到
最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的重点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的
恢复需求。
恢复选项 3
恢复跑
与疾速跑和耐力跑
同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑
。从慢速开始，
逐渐提高速度，
因此，你的最后一英里的速度
应高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里的加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
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