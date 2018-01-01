速度（跑道跑）

以 10 公里配速跑 600 米

以 10 公里配速跑 500 米

以 5 公里配速跑 400 米

以 5 公里配速跑 300 米

以 5 公里配速跑 200 米

尽你的最快速度跑 100 米

以相反的顺序

完成上面整个次序，

每段距离后

恢复 90 秒。