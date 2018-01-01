已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品
1222_HO15_RN_NRC_HTSR_WHYRUN_P1.jpg

当然，锻炼身体是很重要一点，但是有更多其他的原因，
让跑步成为了最酷的消遣方式，听我们一一道来：

1222_HO15_RN_NRC_HTSR_WHYRUN_P2.jpg

不需要报名费
 没有月费年费私教费！你不需要一张昂贵的健身
房会员卡，只需要系上鞋带出门，仅此而已。此
外，你还可以暗自庆幸免受许多不必要的干扰，
例如在健身房和别人抢一个跑步机。



 你可以在任何地方跑
 系上鞋带世界就是你的跑场。不论是在校园跑
道、公园，或是跑步机上，甚至是度假在外，你
都能随时刷新里程。

你可以记录自己的进度 进步会让人上瘾，这也是大多数跑者记录跑步的
一个原因。使用Nike+ Running App，你可以追踪
记录你的进度，对比不同训练的心得感受。跑步
的时候，随时用它来记录你的速度、里程和跑步
心情，你甚至可以分享你途中的自拍照。

 认识更多新朋友 跑步可以结交新朋友，这些朋友往往与你有着共
同目标，你们可以互相激励，一起进步。别忘
了，你可以通过Nike+ Running App结交这样的
朋友。此外，你还可以和自己的宠物一起运动，
享受美妙的阳光，感受不一样的相处方式。

1222_HO15_RN_NRC_HTSR_WHYRUN_P3.jpg

让跑步成为你的 独处时间 疯狂上下班？幽闭烦躁症？期末考前突击？跑步
是最好的舒压方式，去到户外，享受自然，找到
你的惬意。不论重温自己最爱的歌单，听听最新
专辑，还是享受片刻宁静，跑步都可以成为你的
避风港。只需要穿上跑鞋，把整日的压力跑在脑
后。

 它让你觉得自己像 超级英雄 没什么可以像跑步那样让你觉得自己肩负着这个
世界，特别是在清晨或夜晚。你会向嗜睡和懒惰
这对邪恶双胞胎下战书，你就是人们的注意力焦
点。每迈出一步，你就在书写你的传奇。

你可以赢得大声 炫耀的权利 设立目标，奋力达成，然后昭告天下，这感觉实
在太难抗拒了。让Nike+ Running App成为你的广
播站，即使你身边没有一个跑团，你的朋友们也
可以在微博、朋友圈及Instagram见证你的跑步瞬
间，为你加油。

 噢，对了，你还可以用一种 有趣的方法保持健康 每周只需要跑两到三次，你就会感觉到前所未有
的变化。跑步健康又充满乐趣，还有什么比这更
棒的事呢？一场像跳舞趴般的跑步！伴随预备跑
的歌单，演绎一场关于跑步训练的电影大片，让
你的心率提升至一个全新的韵律。准备好酷炫行
动了吗？跟着节奏动起来吧！

1222_HO15_RN_NRC_HTSR_WHYRUN_P4.jpg
下载完整计划
Loading