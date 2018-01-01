不需要报名费



没有月费年费私教费！你不需要一张昂贵的健身

房会员卡，只需要系上鞋带出门，仅此而已。此

外，你还可以暗自庆幸免受许多不必要的干扰，

例如在健身房和别人抢一个跑步机。









你可以在任何地方跑



系上鞋带世界就是你的跑场。不论是在校园跑

道、公园，或是跑步机上，甚至是度假在外，你

都能随时刷新里程。



