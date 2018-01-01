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到目前为止，你已经有了一些疾速体验。下一次跑会在此前的基础上再上一个台阶。
现在先来了解一些可以帮助你探索疾速和变更快的方法。

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找到你的配速 在你跑步的时候有会有不同的速度配置。在快速跑时，
你需要达到的速度是让自己有些吃力不舒服。在其他的
速度段，你大多数时候要能够说话（和顺畅呼吸！）。
正确的配速就是有些挑战但还是能坚持下去的速度。



 先慢后快 练习用循序渐进的速度分段跑，也就是说你的后半程要比
前半程快一些。做到这一点你这可能需要花一些时间来了
解自己的身体，但没什么比跑到最后的冲刺感觉更好。

找到你的快 不要去跟别人比。即使是对于那些专业跑者而言亦然，
总会有比他更快的人。每次跑步的目标应该是让在终点
的自己比出发前有进步。把注意力放在能够让自己变得
更优秀的事情上面，你会找到属于你的快。



 准备开始你的下一个疾速跑 想着你最喜爱的田径明星。想象你就是那个人。现在
想象你就是他/她在跑一场奥运会比赛，比赛的终点有
啤酒炸鸡等着你。

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