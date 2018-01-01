找到你的配速

在你跑步的时候有会有不同的速度配置。在快速跑时，

你需要达到的速度是让自己有些吃力不舒服。在其他的

速度段，你大多数时候要能够说话（和顺畅呼吸！）。

正确的配速就是有些挑战但还是能坚持下去的速度。









先慢后快

练习用循序渐进的速度分段跑，也就是说你的后半程要比

前半程快一些。做到这一点你这可能需要花一些时间来了

解自己的身体，但没什么比跑到最后的冲刺感觉更好。

