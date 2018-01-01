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跑步术语是跑者们的共同语言。10个需要知道的跑步术语 。

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1. 疾速跑 疾速跑训练是指在多个较短时间段快速奔跑。每一
段跑步可维持同样距离、速度，搭配同样的恢复时
间，也可采用各种不同距离，配速和恢复时间。间
歇跑是最好的提高配速的方法。最好可以在跑道上
面完成这些练习，但也可以在其他任何地方进行。
你可以利用路口，交通信号灯甚至是树木作为间歇
的标记。 2. 耐力跑
 耐力跑训练是用一个舒服的配速进行一次长距离的跑
步。这是你的训练中很重要的一部分，可以帮助你的身
体和意志适应长距离。这一跑步训练可以作为一种渐进
跑（见渐进跑的定义）。

3. 恢复跑
 恢复跑是你在高强度训练之间采取的训练方法。这种
训练强度不大，但应该循序渐进（见进阶跑的定
义）。恢复跑训练和那些高强度的训练一样重要。

 4. 进阶跑
 进阶跑是一种由较慢速度随后逐渐加快的跑步训练。
它们可以增强你的耐力，允许你的身体适应跑步的压
力。只要你不在进行疾速或力量训练，都应采取进阶
跑的方法。

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