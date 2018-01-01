1. 疾速跑

疾速跑训练是指在多个较短时间段快速奔跑。每一

段跑步可维持同样距离、速度，搭配同样的恢复时

间，也可采用各种不同距离，配速和恢复时间。间

歇跑是最好的提高配速的方法。最好可以在跑道上

面完成这些练习，但也可以在其他任何地方进行。

你可以利用路口，交通信号灯甚至是树木作为间歇

的标记。

2. 耐力跑



耐力跑训练是用一个舒服的配速进行一次长距离的跑

步。这是你的训练中很重要的一部分，可以帮助你的身

体和意志适应长距离。这一跑步训练可以作为一种渐进

跑（见渐进跑的定义）。