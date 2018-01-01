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你已经完成了7个跑。逐渐成为一个真正的跑者。让们来整理一些你可能在跑步 过程中会遇到的“常见问题”。

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我应该在跑前 做拉伸吗？ 把拉伸留到跑后进行。传统静态拉伸对还没有运动开的
肌肉没有什么好处。一个简短的5分钟走或是一些动态
动作如高抬腿、弹跳提腿都是不错的热身动作。


 跑步会损伤 我的膝盖吗？ 跑步可以帮助你增强膝盖周围的肌肉和增强骨骼密度。
任何一种运动都存在潜在的风险，一份周到的跑步计划
自然应当包括了合理的恢复训练，让你保持强健。在开
始你的跑步旅程之前可以进行医学咨询。



我应该在跑前
 吃东西吗？
 这个问题的答案应人而异，至少你不该在跑前感觉很
饿或是吃得很饱。最好是在跑前1.5到2小时，吃一些含
有碳水化合物和蛋白质的小零食，可以保证你在跑步过
程中的能量需要。


 跑步是否意味着我
 随心所欲地吃？ 不对，跑步并不是意味着你就可以没有约束地吃你喜欢
的垃圾食品。食物就是你的燃料，所以营养搭配饮食可
以帮助你跑得更好。但记住，平衡是关键。所以你如果
真的想吃一些蛋糕，就当是奖励自己！

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跑步途中如何携带水 和手机最好？ 如果你不想在跑步的时候带一个精致实用的包包，还有
许多其他的选择来携带你的补给。挑选那些有功能性口
袋的短裤，手机臂带或是轻质的水壶腰带。

在跑步机上跑和在户外跑
 有什么不同？ 跑步机的特点是向后滑动的跑步带会减小膝盖压力，且没
有风力影响。在你不想对抗天气或是减少膝盖磨损时是一
个不错的选择，因为多数的跑步机都是有缓冲衬垫。户外
跑步给你探索新地点的机会，并且能够欣赏美景。

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