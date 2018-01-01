



我应该在跑前

做拉伸吗？

把拉伸留到跑后进行。传统静态拉伸对还没有运动开的

肌肉没有什么好处。一个简短的5分钟走或是一些动态

动作如高抬腿、弹跳提腿都是不错的热身动作。







跑步会损伤

我的膝盖吗？

跑步可以帮助你增强膝盖周围的肌肉和增强骨骼密度。

任何一种运动都存在潜在的风险，一份周到的跑步计划

自然应当包括了合理的恢复训练，让你保持强健。在开

始你的跑步旅程之前可以进行医学咨询。