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你已经完成了7个跑。逐渐成为一个真正的跑者。让们来整理一些你可能在跑步
过程中会遇到的“常见问题”。
我应该在跑前
做拉伸吗？
把拉伸留到跑后进行。传统静态拉伸对还没有运动开的
肌肉没有什么好处。一个简短的5分钟走或是一些动态
动作如高抬腿、弹跳提腿都是不错的热身动作。
跑步会损伤
我的膝盖吗？
跑步可以帮助你增强膝盖周围的肌肉和增强骨骼密度。
任何一种运动都存在潜在的风险，一份周到的跑步计划
自然应当包括了合理的恢复训练，让你保持强健。在开
始你的跑步旅程之前可以进行医学咨询。
我应该在跑前
吃东西吗？
这个问题的答案应人而异，至少你不该在跑前感觉很
饿或是吃得很饱。最好是在跑前1.5到2小时，吃一些含
有碳水化合物和蛋白质的小零食，可以保证你在跑步过
程中的能量需要。
跑步是否意味着我
随心所欲地吃？
不对，跑步并不是意味着你就可以没有约束地吃你喜欢
的垃圾食品。食物就是你的燃料，所以营养搭配饮食可
以帮助你跑得更好。但记住，平衡是关键。所以你如果
真的想吃一些蛋糕，就当是奖励自己！
跑步途中如何携带水
和手机最好？
如果你不想在跑步的时候带一个精致实用的包包，还有
许多其他的选择来携带你的补给。挑选那些有功能性口
袋的短裤，手机臂带或是轻质的水壶腰带。
在跑步机上跑和在户外跑
有什么不同？
跑步机的特点是向后滑动的跑步带会减小膝盖压力，且没
有风力影响。在你不想对抗天气或是减少膝盖磨损时是一
个不错的选择，因为多数的跑步机都是有缓冲衬垫。户外
跑步给你探索新地点的机会，并且能够欣赏美景。
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