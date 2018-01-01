



真正的跑者

只穿超短裤

裤子短一些，干扰少一些，但你不用非得穿上背

心和比赛短裤来才能成为一个合格的跑者。去我

们的Nike.com扫一眼，你会发现无论是哪种类

型的运动员，都可以为跑步这项运动轻松置办装

备。





等红灯时必须

原地小跑

这个举动看起来很傻，确实是。其实在途中停下

来调整放松并没什么关系。你的跑步数据不会受

到影响，Nike+ Running App会自动随着你的停止

而暂停，并在你恢复跑步之后继续记录。

