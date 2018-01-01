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你可能听过不少关于跑步的奇怪传闻，让我们在这里帮你 真假大揭秘。

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真正的跑者 只穿超短裤 裤子短一些，干扰少一些，但你不用非得穿上背
心和比赛短裤来才能成为一个合格的跑者。去我
们的Nike.com扫一眼，你会发现无论是哪种类
型的运动员，都可以为跑步这项运动轻松置办装
备。

 等红灯时必须 原地小跑 这个举动看起来很傻，确实是。其实在途中停下
来调整放松并没什么关系。你的跑步数据不会受
到影响，Nike+ Running App会自动随着你的停止
而暂停，并在你恢复跑步之后继续记录。



就能轻松明白。跑者们确实会因为
一些旁人无法理解的事情而异常兴奋（“我完成
了5个跨步跑和1个节奏跑，太棒了！”），不是
故意炫耀，我们只是热爱跑步，这是我们的跑步
文化 。现在你可以开始分享你自己的训练故事
了，下一次你出门跑步时，也来PB一个。

 跑步时找洗手间 很麻烦 现实情况是：任何问题都有可能在跑步时发
生，我们得有所准备。如果你打算出门跑一个
长距离，尽量让你的路线经过一些公共厕所。
如果你进行的是越野跑，不要介意用一种“自
然”的方式，这本身就是一项释放本性的运
动，不是吗？

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需要赛前多吃 碳水化合物 在你站上起跑线之前摄取足够的卡路里（并且保
证充足的睡眠）是很有必要的，但是，除非你要
跑一个马拉松或是更长的距离，其实并不需要来
一个高能大餐。过多的碳水化合物实际上会在短
距离上减慢你的速度。

 跑者皆孤独 当然，跑步是躲避世俗喧嚣的好选择。但它也是
一个有社交性的运动。加入一个跑团或者参加一
次比赛，你会看到跑步社群的活力和热情。

 跑者是拥有自己语系的怪人 （“什么叫今天又PB了？”） 同其他所有运动一样，跑步也有一些专业的跑者
术语（链接去跑者术语），只需要查看我们的
“跑步语言”

里程数是唯一 重要的事情 长距离慢跑的风潮已经消失有一段时间了，不
要痴迷于机械的公里数，也就是说，你不需要
拼死拼活地去刷里程。数据不能够反映出你的
训练质量，真正可以衡量一次跑步的是你的感
觉和付出的努力。

 跑步很无聊 这都算不上一个误解，只能算一个借口。来看一
看我们在“跑步到底有多赞”里面列举的种种答案。

 如果我跑得很开心 我一定不是一个真正的跑者
 这是最不幸的一个误解。大多人认为跑步必须是
很磨人的——特别是那些真正的跑者就是一群典
型“自虐者”。但是其实跑步本该是有趣的！如
果你正确开始跑步，将它慢慢变成习惯，交一些
跑友，找到自己的节奏并且开始看到一些进步，
你就会爱上它。

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下载完整计划
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