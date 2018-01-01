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不得不扫的理由 万一跑上瘾，瘦身又健体，
每跑1次都能获得一个专属的动画，
完成10次跑，就有机会获得NRC跑者配件套装。

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追踪和分享你的进度 使用 Nike+ Running App 追踪你的路线、
距离、速度和时间，并与朋友们一较高下。

COME RUN WITH US 无限动力尽在于此。与全球 Nike+ Run Club 社区一起，
完成你首次快速、有趣的英里跑步。

随时随地自由训练 通过 NTC，提升力量、速度和健美表现。
使用 NTC App 充实休息日，或完善你的跑步体验。

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我们命中注定要成为跑者 跑步从来不会拒绝他人。如果你想唤醒你内心的跑者，
 只需要系紧鞋带，出门去跑。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

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所有的跑者都要成为运动员 不是仅靠一双腿就能跑得快， 还需要我们全身心投入，拥有不可阻挡的决心。

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每一次跑步都有一个目标 不只是一步接着一步， 有的时候 我们顶着压力前行。找到脚下每一步的意义。

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尊重跑步但不要感到畏惧 锻炼不易， 这也正是为什么我们热爱锻炼。尊重锻炼， 并在锻炼中赢得尊重。所以迈开脚步，开始追逐你的目标吧。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

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了解你的弱点 持之以恒地锻炼， 弱点就会转化成你的优势。

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衡量成功的方式有很多 并非每一次跑步都能刷新速度或距离上的记录， 但是每一次跑步都是一种进步，会带来一些收获。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

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我们相信你 当你觉得自己表现欠佳，你总是可以在这里获取前行的动力。 Nike+ Run Club 在此提醒你：只要努力一把，最好的你，触手可及。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

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