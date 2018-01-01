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我们命中注定要成为跑者
跑步从来不会拒绝他人。如果你想唤醒你内心的跑者，
只需要系紧鞋带，出门去跑。
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所有的跑者都要成为运动员
不是仅靠一双腿就能跑得快，
还需要我们全身心投入，拥有不可阻挡的决心。
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每一次跑步都有一个目标
不只是一步接着一步， 有的时候
我们顶着压力前行。找到脚下每一步的意义。
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尊重跑步但不要感到畏惧
锻炼不易， 这也正是为什么我们热爱锻炼。尊重锻炼，
并在锻炼中赢得尊重。所以迈开脚步，开始追逐你的目标吧。
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了解你的弱点
持之以恒地锻炼，
弱点就会转化成你的优势。
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衡量成功的方式有很多
并非每一次跑步都能刷新速度或距离上的记录，
但是每一次跑步都是一种进步，会带来一些收获。
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我们相信你
当你觉得自己表现欠佳，你总是可以在这里获取前行的动力。
Nike+ Run Club 在此提醒你：只要努力一把，最好的你，触手可及。
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