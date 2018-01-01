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NRC：半程马拉松训练计划
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10 公里
15 公里
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找到你的快
找到适合你的步调
半程马拉松
这可能只是一场半程马拉松，但这场比赛却需要你全力以赴，
你需要拿出你的速度，能量和勇气。我们将确保你已做好充分准备。
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日积月累
下面的每一张图代表一项训练，每天一项，每周七项。你可以根据自己的意愿调整顺序
，但务必不要连续几天进行速度跑和耐力跑训练，
同时你还应遵守所建议的距离。
速度
耐力
恢复
选择周
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第 1 周：
起跑线
本周，你将从一系列跑步
和轻度训练中
开始你的训练旅程，
以便你初步启动训练计划。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行
速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 14 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 800 米
以节奏跑的配速跑 800 米
以 5 公里的配速跑 800 米
以节奏跑的配速跑 800 米
以 1 英里的配速跑 400 米
以节奏跑的配速跑 800 米
以 1 英里的配速跑 200 米（2 组）
以节奏跑的配速跑 800 米
在两段距离之间恢复 90 秒钟。
4 英里耐力跑
这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑完这段距离，
为比赛日培养耐力。
在最初几周，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的有效标杆。
速度（变速跑）
按照这个计时的间隔序列，
在较慢和较快配速之间不停切换。
1 分钟慢速跑，1 分钟快速跑
2 分钟慢速跑，2 分钟快速跑
3 分钟慢速跑，3 分钟快速跑
1 分钟慢速跑，1 分钟快速跑
2 分钟慢速跑，2 分钟快速跑
3 分钟慢速跑，3 分钟快速跑
恢复选项 1
今天的 2-5 英里跑步的目的是
从上一次训练中恢复过来。
逐步提高速度，
让最后一英里达到最高速度。
恢复选项 2
轻松完成。进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。
今天，试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 2 周：
培养良好习惯
现在，该是养成新习惯的时候了。
本周要特别关注
训练的方法和原因。
在训练日应努力养精蓄锐，
保持适当的配速。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 13 周。
速度（跑道跑）
400 米，在 10 公里配速
和 5 公里配速之间切换。（16 组）
每跑完 400 米
后休息 2 分钟。
4 英里耐力跑
到目前为止最长的距离。连贯一致地完成这段距离，
让你全身心地为比赛日做好准备。
现在你已经有所收获，
应该在跑步过程中更加关注配速的质量。
尝试保持比比赛日目标配速慢 60-90 秒的速度。
速度（山地跑）
以 1 英里的配速进行一段短距离坡度跑，
持续 25 秒。重复 6 组。
以 5 公里的配速进行一段长距离坡度跑，
持续 60 秒。重复 6 组。
以 1 英里的配速进行一段短距离坡度跑，
持续 25 秒。重复 6 组。
在两个距离间切换慢跑下坡。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制。
2-5 英里恢复跑应已足够。
从第一英里到最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。
今天，试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 3 周：
培养稳定性
在训练的第三周，
你将开始感受到跑步的节奏。
发挥出色成绩的秘密在于稳定性。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行
速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 12 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 1000 米
以 5 公里的配速跑 500 米
以 5 公里的配速跑 500 米
以 1 英里的配速跑 200 米
以 5 公里的配速跑 400 米
以 5 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 200 米（5 组）
每段距离之后恢复 90 秒。
6 英里耐力跑
连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接比赛日的距离挑战。
在最初几周中，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心配速；
应在训练中保持舒适的状态。跑步后，
在 Nike+ Running App 中查看英里分段的情况，
这将成为未来跑步的重要参考。
速度（加速跑）
100 米加速跑（8 组）
以 10 公里的配速跑 1200 米（2 组）
以马拉松的配速跑 1200 米（1 组）
以 10 公里的加速跑 1200 米（2 组）
100 米加速跑（8 组）
在两段距离之间恢复 3 分钟。
恢复选项 1
充分利用恢复日完成 2-5 英里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里速度最快。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中逐步加快配速。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
选择周
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第 4 周：
学会关注
本周的训练可能会让你身心俱疲。
应关注当前状态，
并为每天的训练提前做好准备。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行
速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 11 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）
以 5 公里的配速跑 400 米
（4 组）100 米跑，以折返跑的形式完成
每跑完 200 米恢复 60 秒
每跑完 400 米恢复 2 分钟
6 英里耐力跑
到目前为止最长的距离。连贯一致地完成这段距离，
让你全身心地为比赛日做好准备。
现在你已经有所收获，
应该在跑步过程中更加关注配速的质量。
尝试保持比比赛日目标配速
慢 60-90 秒的速度。
速度（跑道跑）
150 米加速跑（4 组）
3 英里节奏跑
150 米加速跑（4 组）
恢复选项 1
通过 2-5 英里加速跑
从最近一次的训练中恢复过来。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中逐步加快配速。
恢复选项 2
轻松完成。进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是恢复。
尝试 2-5 英里
的加速跑，
最后一英里速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 5 周：
培养力量
到目前为止，这项训练对你的力量影响最大。
本周，你将接受更多力量训练，
验证这一成果。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 10 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 100 米（4 组）
以 5 公里的配速跑 1000 米
以 10 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 100 米（4 组）
以 10 公里的配速跑 400 米
以 5 公里的配速跑 1000 米
（4 组）以 1 英里的配速跑 100 米
，以折返跑的形式完成，
每两段距离之间恢复 90 秒。
8 英里耐力跑
连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接比赛日的距离挑战。
在跑步过程中，
请更加关注配速质量。
尝试保持比比赛日目标配速
慢 60-90 秒的速度。
速度（节奏跑）
以节奏跑的配速跑 4 英里。
努力完成跑步路线中的坡度跑，
如果身处平地，
则每 5 分钟进行 60 秒的加速跑。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制。
2-5 英里恢复跑应已足够。
从第一英里到最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
选择周
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第 6 周：
提高耐力
你的耐力已经有所改进。本周，
你将展现你的耐力训练成果。
你将面临更长的距离间隔
以及更长的里程考验。你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 9 周。
速度（跑道跑）
16 组 200 米，
在 1 英里配速和 5 公里配速之间切换。
每跑完 200 米后休息
90 秒。
10 英里耐力跑
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在跑步过程中，
请更加关注配速质量。
尝试保持比比赛日目标配速
慢 60-90 秒的速度。
速度（坡度跑）
跑步上坡到达坡顶，完成9组，
不要在坡顶处停下来，
继续跑20秒。
恢复选项 1
充分利用恢复日完成 2-5 英里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里速度最快。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 7 周：
加快配速
本周，你将习惯坦然接受不适感。
摆脱为自己设定的配速，
尝试新配速，挑战极限。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 8 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 200 米（2 组）
以 5 公里的配速进行 800:600 米分段跑，
然后以 1 英里的配速跑 200 米
以 5 公里的配速跑 400 米
以 5 公里的配速进行 800:600 米分段跑，
然后以 1 英里的配速跑 200 米
以 5 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 200 米（2 组）
每跑完 200 米距离后恢复 60 秒。
在完成所有其他距离后进行 2 分钟恢复。
8 英里耐力跑
这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑完这段距离，
为比赛日培养耐力。
在跑步过程中，
请更加关注配速质量。
尝试保持比比赛日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 1 英里
以 1 英里的配速跑 400 米
以 5 公里的配速跑 800 米
在完成每段距离后进行 3 分钟恢复
整个系列进行 2 组。
恢复选项 1
通过 2-5 英里加速跑
从最近一次的训练中恢复过来。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快配速。
恢复选项 2
轻松完成。进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的 2-5 英里跑步的目的是
从上一次训练中恢复过来。
逐步提高速度，
让最后一英里达到最高速度。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 8 周：
展望未来
本周，
训练将从基本跑步和常规训练转向为比赛做准备。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，雕塑形体，
提升速度。
还剩 7 周。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 400 米
（2 组）以 5 公里的配速跑 400 米
以 1 英里的配速跑 400 米
在两段距离之间恢复 2 分钟。
重复这组训练 4 次。
10 英里耐力跑
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在跑步过程中，
请更加关注配速质量。
尝试保持比比赛日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。
速度（变速跑）
以节奏跑的配速跑 1 英里
然后按照以下变速跑顺序锻炼：
1 分钟快跑，30 秒慢跑
2 分钟快跑，1 分钟慢跑
3 分钟快跑，1 分 30 秒慢跑
3 分钟快跑，1 分 30 秒慢跑
2 分钟快跑，1 分钟慢跑
1 分钟快跑，30 秒慢跑
以节奏跑的配速跑 1 英里
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制。
2-5 英里恢复跑应已足够。
从第一英里到最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 9 周：
拥抱疾速
每一周，你都在提高速度。
现在，该是发挥最佳速度的时刻了。
本周，你将同时关注速度和力量。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 6 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的配速跑 800 米，进行 2 分钟恢复
以 1 英里的配速跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的配速跑 600 米，进行 2 分钟恢复
以 1 英里的配速跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的配速跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 800 米，进行 45 秒恢复
以 1 英里的配速跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 600 米，进行 45 秒恢复
以 1 英里的配速跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 400 米，进行 45 秒恢复
以 1 英里的配速跑 200 米
8 英里耐力跑
连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接比赛日的距离挑战。
就快完成了！在最后六周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均配速。
不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功打下重要基础。
速度（跑道跑）
以 10 公里的配速跑 1000 米
以节奏跑的配速跑 1000 米
以 10 公里的配速跑 1000 米
以节奏跑的配速跑 1000 米
以 10 公里的配速跑 1000 米
以节奏跑的配速跑 1000 米
100 米加速跑（6 组）
在两段距离之间休息 2 分钟。
两次加速跑之间间隔 30 秒钟。
恢复选项 1
充分利用恢复日完成 2-5 英里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里速度最快。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中逐步加快配速。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
选择周
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第 10 周：
不断前进
本周是展望未来、
成为你理想中的运动健将的最佳机会。
现在就成为如你期望的运动员。
加快配速，
考虑根据你目前的成绩，
调整赛跑目标。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行
速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 5 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 300 米，进行 45 秒恢复
以 5 公里的配速跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 10 公里的配速跑 600 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的配速跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 1 英里的配速跑 300 米
10 英里耐力跑
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在最后五周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均配速。
不同配速和距离组合将为你在比赛日的成功打下重要基础。
速度（节奏跑）
以平均速度相当于节奏跑的配速进行 4 英里加速跑。
100 米加速跑（8 组）
恢复选项 1
通过 2-5 英里加速跑
从最近一次的训练中恢复过来。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快配速。
恢复选项 2
轻松完成。进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是恢复。
尝试 2-5 英里
的加速跑，
最后一英里速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 11 周：
抵达巅峰
本周，你的训练将达到巅峰。
做好准备，迎接辛苦训练和疲惫感，
同时也享受训练过程的每一时刻。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 4 周。
速度（跑道跑）
首先以比赛日的配速完成 2 英里计时试跑，
开始本周的锻炼。
跑完 2 英里后恢复 0 分钟
接下来：以 10 公里的配速跑 200 米
以 5 公里的配速跑 200 米
以 1 英里的配速跑 200 米
以 10 公里的配速跑 200 米
以 5 公里的配速跑 200 米
以 1 英里的配速跑 200 米
跑完 2 英里后恢复 0 分钟
两段 200 米距离之间
恢复 60 秒
11 英里耐力跑
连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接比赛日的距离挑战。
就快完成了！在最后四周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均配速。
不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功打下重要基础。
速度（加速跑）
今天跑 6 英里。前 3 英里应以恢复跑的配速进行。
后 3 英里加快速度，
以节奏跑的配速进行。
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中
注意对速度的控制。
2-5 英里恢复跑应已足够。
从第一英里到最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
今天，进行几英里的轻松跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
选择周
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第 12 周：
改进每一步
你没有逐日退步。而是日渐敏捷。
本周，虽然速度上升，
但需要更多恢复。
从现在开始，
你将享受更优质的跑步和恢复过程。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 3 周。
速度（跑道跑）
跑 1 英里：以节奏跑的配速跑 200 米，
然后以 1 英里的配速跑 200 米，交替进行。
之后进行 4 分钟恢复。
跑 800 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
在以 1 英里的配速跑 200 米。进行 2 分钟恢复。
跑 400 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
在以 1 英里的配速跑 200 米。
8 英里耐力跑
完成本周最长的跑步距离，
为比赛日做好准备。
在最后三周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均配速。
不同配速和距离组合将为你在比赛日的成功打下重要基础。
速度（坡度跑）
进行 2 分钟坡度跑：最好先跑 90 秒上坡，
再从所到达的最高点跑 30 秒下坡。
重复 6 组。
如果没有山坡，可进行 2 分钟加速跑，
从 10 公里的配速加快到 1 英里的配速，
重复 6 组。
无论是山地还是平地，
都应在两段距离之间进行完全恢复。
恢复选项 1
充分利用恢复日完成 2-5 英里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一英里的速度最慢，
最后一英里速度最快。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
我们建议你通过
2-5 英里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中逐步加快配速。
恢复选项 4
进行几英里加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
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第 13 周：
保持成果
你已经完成了所有训练内容。
现在，应该对成绩加以巩固。
随着训练强度逐步降低，
应关注睡眠、补水、饮食和放松。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 2 周。
速度（跑道跑）
（4 组）以 1 英里的配速跑 200 米
（2 组）以 10 公里的配速跑 400 米
（4 组）以 5 公里的配速跑 200 米
（2 组）以 10 公里的配速跑 400 米
（4 组）以 1 英里的配速跑 200 米
在两段距离之间恢复 60 秒。
6 英里耐力跑
连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接比赛日的距离挑战。
在最后两周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均配速。
不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功打下重要基础。
速度（坡度跑）
1.5 英里恢复跑
100 米加速跑（2 组）
以节奏跑的配速跑 1000 米
100 米准备跑（2 组）
以节奏跑的配速跑 1000 米
1.5 英里恢复跑
恢复选项 1
通过 2-5 英里加速跑
从最近一次的训练中恢复过来。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快配速。
恢复选项 2
轻松完成。进行几英里的恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
恢复选项 3
今天的目标是恢复。
尝试 2-5 英里
的加速跑，
最后一英里速度应最快。
恢复选项 4
进行几英里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
选择周
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第 14 周：
起跑线
你已经成功了。本周，
不妨坚定自信地奔跑。
充分运用你学到的知识和已经取得的进步。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 训练融入日常计划，
雕塑形体，提升速度。
还剩 1 周。
速度（跑道跑）
以 1 英里的配速跑 200 米（2 组）
以 5 公里的配速跑 400 米（2 组）
以 10 公里的配速跑 800 米
以马拉松的配速跑 400 米（2 组）
以 1 英里的配速跑 200 米（2 组）
在两段距离之间恢复 2 分钟。
比赛日：半程马拉松
你已经成功了。本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分运用你学到的知识和已经取得的进步。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。
速度（跑道跑）
2 英里恢复跑
100 米准备跑（8 组）
1 英里恢复跑
恢复选项 1
在上一次训练的恢复过程中注意对速度的控制。
2-5 英里恢复跑应已足够。
从第一英里到最后一英里逐渐加快速度。
恢复选项 2
今天的要点在于恢复。
进行几英里的恢复跑，完成 N+TC 训练，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。
恢复选项 3
恢复跑
与速度跑
和耐力跑同样重要。今天，
试着完成 2-5 英里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一英里的速度高于第一英里。
恢复选项 4
进行几英里加速跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足身体的恢复要求。
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