速度（跑道跑）

以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）

以 5 公里的配速跑 400 米

以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）

以 5 公里的配速跑 400 米

以 1 英里的配速跑 200 米（4 组）

以 5 公里的配速跑 400 米

（4 组）100 米跑，以折返跑的形式完成

每跑完 200 米恢复 60 秒

每跑完 400 米恢复 2 分钟