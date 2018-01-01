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NRC：找到适合你的步调

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找到适合你的步调 观看 JOHN SMITH 教练的训练视频

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助每位跑者改善跑步姿势 无论你是跑半英里还是半程马拉松，
Smith 教练的计划将通过提升力量、平衡和灵活性帮助你改善跑步姿势。

简单有效 训练方法简单明了，不仅初学者易于掌握，
而且在专业跑者中也颇受欢迎。

从头到脚打造出众跑步姿势 Smith 教练的理念是训练
运动员调动整个身体来奔跑。

量身打造你的训练 将其作为一项独立的训练，
或在跑步前后加入个别训练动作。

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该计划如何发挥作用 该训练围绕身体四大部位倾力打造，
细致解析每个部位与跑者形体的关联。

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保持动作，
提升呼吸能力。

负责身体的稳定性、
掌控力和平衡力。

决定发力和
步长的部位。

上半身

核心肌群

下半身

脚部

每次着地和推进力
的基础。

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准备好就开始行动 马上开始，找到适合你的步调。下载该计划，然后使用以下工具
帮助你实现出色训练成效。

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跑步基本装备
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伴随音乐，
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通过由 Nike 精英教练倾力打造的 100 多项训练计划，
优化跑步方式，
完善训练体验。

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我们天生是跑者。

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2/7

所有跑者都是运动员。

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3/7

每一次跑步都意义非凡。

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4/7

尊重跑步，但从不惧怕跑步。

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5/7

正视你的弱点。

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6/7

用尽可能多的方式来衡量自己的进步。

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7/7

我们相信你，即使你不相信自己。

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