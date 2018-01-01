NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/running/nike-run-club/training-plans/find-your-stride","contentPath":["running","nike-run-club","training-plans","find-your-stride"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"running","isSportCategory":true},"success":true}
NRC：找到适合你的步调
下载该计划
查看所有训练计划
找到适合你的步调
观看 JOHN SMITH 教练的训练视频
Nike+ Run Club
了解 Nike+ Run Club
获取 Nike+ Run Club App
科学练跑
查找训练计划
查找跑步社群
训练计划
各就各位、预备、开跑
5 公里
10 公里
15 公里
半程马拉松
马拉松
找到你的快
找到适合你的步调
助每位跑者改善跑步姿势
无论你是跑半英里还是半程马拉松，
Smith 教练的计划将通过提升力量、平衡和灵活性帮助你改善跑步姿势。
简单有效
训练方法简单明了，不仅初学者易于掌握，
而且在专业跑者中也颇受欢迎。
从头到脚打造出众跑步姿势
Smith 教练的理念是训练
运动员调动整个身体来奔跑。
量身打造你的训练
将其作为一项独立的训练，
或在跑步前后加入个别训练动作。
该计划如何发挥作用
该训练围绕身体四大部位倾力打造，
细致解析每个部位与跑者形体的关联。
保持动作，
提升呼吸能力。
负责身体的稳定性、
掌控力和平衡力。
决定发力和
步长的部位。
上半身
核心肌群
下半身
脚部
每次着地和推进力
的基础。
观看俯卧撑视频教程
观看仰卧起坐视频教程
观看高抬腿视频教程
观看 A-Skip / B-Skip 视频教程
准备好就开始行动
马上开始，找到适合你的步调。下载该计划，然后使用以下工具
帮助你实现出色训练成效。
下载该计划
跑步基本装备
选择你的
跑步鞋
比较和选购
强大
长远
疾速
选购女款
选购男款
选购男款
选购女款
选购男款
选购女款
与我们并肩奔驰
专业建议
NIKE+ RUN CLUB
APP
SPOTIFY
播放列表
与全球 Nike+ Run Club 社区
一起乐享跑步和训练。
查找跑步社群
查找训练计划
我们的跑步专家每天
太平洋时间早 5 点到晚 7 点
为你提供训练建议或产品推荐服务。
在线聊天
你的理想跑步伙伴。
下载 iOS 版
下载 ANDROID 版
在跑步中收听 NRC 实时训练指导
以及每周更新的播放列表。
立即收听
NIKE+ RUN CLUB
APP
SPOTIFY
播放列表
NRC 试穿音频
NIKE+ TRAINING
CLUB
你的理想跑步伙伴。
下载 iOS 版
下载 ANDROID 版
在跑步中收听 NRC 实时训练指导
以及每周更新的播放列表。
立即收听
收听一对一指导，
伴随音乐，
穿上你的新鞋出去转转。
了解更多
通过由 Nike 精英教练倾力打造的 100 多项训练计划，
优化跑步方式，
完善训练体验。
了解更多
1/7
我们天生是跑者。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
2/7
所有跑者都是运动员。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
3/7
每一次跑步都意义非凡。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
4/7
尊重跑步，但从不惧怕跑步。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
5/7
正视你的弱点。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
6/7
用尽可能多的方式来衡量自己的进步。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
7/7
我们相信你，即使你不相信自己。
NRC 的七大真相。
了解更多信息
关注 NIKE RUNNING
跑步鞋
所有跑步鞋
畅销商品
Nike Pegasus
LunarEpic Flyknit
Nike Free
Free RN
田径
越野跑步
Nike Zoom Structure
Nike Zoom Vomero
Nike LunarTempo
Nike LunarGlide
Nike Air Max
轻盈
缓震
跑步服装
所有跑步服装
新款跑步服装
紧身裤/打底裤
短裤
专业运动内衣Bra
上衣/T恤
长袖T恤
T恤
七分裤
运动裤
背心/无袖T恤
夹克
连帽衫
跑步装备
所有跑步装备
袜
包
太阳镜
帽
护臂/臂带
精选推荐
Breaking2
Nike+ Training 计划
最新上市
NIKEiD 专属定制
冬季跑步装备
Nike+ Run Club App
田径
Nike+ Run Club 文章
开始跑步
赤足跑步
适合足底筋膜炎的跑步鞋
适合足部内旋的跑步鞋
Nike 促销
折扣优惠