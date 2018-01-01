速度（跑道跑）

首先以赛跑日的节奏完成3,000米计时试跑，

开始本周的训练。

之后是:

以10公里的节奏跑 200米

以5公里的节奏跑 200米

以5公里的节奏跑 200米

以10公里的节奏跑 200米

以5公里的节奏跑 200米

以5公里的节奏跑 200米



跑完 3 公里后恢复 10 分钟，

兩段 200 米 距離之間恢復 60 秒

