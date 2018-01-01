已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

NRC：5 公里训练计划

下载 5 公里计划
查看所有训练计划
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
5K_D01.jpg

5 公里 不论你理想的 5 公里跑步目标是实现疾速、获得快乐
还是只要完成就行，我们的计划都能让你轻松实现你的比赛目标。

下载 5 公里计划
Marathon_D02.png

满足所有跑者的需求
下面的每一张图代表一项训练，每天一项，每周七项。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，同时遵循建议的距离要求。

速度

耐力

恢复

10K_D03.png

选择周

第 1 周：
起跑线
本周，你将从一系列跑步
和轻度锻炼中开始你的训练旅程，
让你初步启动训练计划。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的公里距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 8 周。

速度（跑道跑） 以1公里的节奏跑(2次) 200米 进行800米分段跑:
先以5公里的节奏跑600米，
再以1公里的节奏跑200米
以5公里的节奏跑400米 进行800米分段跑:
先以5公里的节奏跑600米，
再以1公里的节奏跑200米
以5公里的节奏跑400米

耐力 - 2-3 公里 这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑完这段距离，
为赛跑日培养耐力。
 在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日
目标节奏
慢60-90秒的速度。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 1,500米
以 1 公里的节奏跑 400米
以 5 公里的节奏跑800米
 在完成每段距离后
进行 3 分钟恢复。
 整个系列进行 2 次。

恢复选项 1 我们建议你通过
1.5 -5公里的加速跑
进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的1.5-5公里跑步的目的是
从上一次锻炼中恢复过来，
逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，尽力满足
身体的恢复需求。

10K_D03.png

选择周

第 2 周：
培养良好习惯
现在，该是开发新习惯的时候了。
本周要特别关注训练的方法和原因。
在训练日应努力提高精力，
建立适当的节奏。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 7 周。

速度（跑道跑） 以10公里的节奏跑 400米
以5公里的节奏跑(2次) 400米
以1公里的节奏跑 400米
 在两个距离之间恢复 2 分钟，
整个系列进行 2 次。

耐力 - 3-5 公里
 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。
 在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日
目标节奏
慢60-90秒的速度。

速度（变速跑） 以门槛跑的节奏跑 1.5 公里
 然后按照以下变速跑顺序:
1 分钟快速节奏，30 秒轻松节奏
2 分钟快速节奏，1 分钟轻松节奏
3 分钟快速节奏，1 分30 秒轻松节奏
3 分钟快速节奏，1 分30 秒轻松节奏
2 分钟快速节奏，1 分钟轻松节奏
1 分钟快速节奏，30 秒轻松节奏
 以门槛跑的节奏跑1.5 公里

恢复选项 1 几公里的恢复跑
与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，试着完成
1.5 -5 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度
高于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 1-1.5公里跑步
尽可能实现高效恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
今天，
满足身体的恢复要求。

10K_D03.png

选择周

第 3 周：
开发
稳定性
在训练的第三周，
你将开始感受到跑步的韵律。
发挥出色成绩的秘密在于稳定性。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 6 周。

速度（跑道跑） 以5公里的节奏跑 800米，进行45 秒恢复
以1公里的节奏跑 200米，进行 2 分钟恢复
以5公里的节奏跑 600米，进行45 秒恢复
以1公里的节奏跑 200米，进行 2 分钟恢复
以5公里的节奏跑 800米，进行45 秒恢复

耐力 - 5-6.5 公里
 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
 目标即将达成!
在最后六周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功
打下重要基础。

速度（距离） 以10 公里的节奏跑 1000米
以节奏跑的节奏跑 1000米
以10 公里的节奏跑 1000米
以节奏跑的节奏跑 1000米
 ( 4次 ) 100 米加速跑
 在两次距离之间休息 2 分钟
在两次准备跑之间间隔 30 秒钟

恢复选项 1 通过 3 -5公里的加速跑
从最近一次的锻炼中
获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 在恢复过程中
注意对速度的控制，
通过 3-5 公里加速跑
完成恢复。
从第一公里
到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 4 今天，
进行几公里的轻松跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
满足身体的恢复要求。

10K_D03.png

选择周

第 4 周：
热身
你正在大步前进。
有时后感觉良好。
有时后感觉疲惫。
这两种日子都表明你在投入锻炼，
并且在实现目标的正确道路上前行。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 5 周。

速度（跑道跑） 以1公里的节奏跑 300米，进行45 秒恢复
以5公里的节奏跑 400米，进行 2 分钟恢复
以5公里的节奏跑 500米，进行 2 分钟恢复
以10公里的节奏跑 600米，进行 2 分钟恢复
以5公里的节奏跑 500米，进行 2 分钟恢复
以5公里的节奏跑 400米，进行 2 分钟恢复
以1公里的节奏跑 300米

耐力 - 6.5 - 8 公里
 完成本周最长的跑步距离。
为赛跑日做好准备。
 在最后五周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功
打下重要基础。

速度（节奏跑） 以平均速度相当于节奏跑的节奏
进行 6.5公里加速跑。
 ( 8 次) 100 米加速跑

恢复选项 1 我们建议你通过
3 -5公里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的3-5公里跑步的目的是
从上一次锻炼中恢复过来，
逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里
恢复跑，
完成 N+TC 训练，
或休息一整天。
今天，
尽力满足身体的
恢复需求。

10K_D03.png

选择周

第 5 周：
进化时刻
与开始锻炼相比，你已截然不同。
现在，该努力提高力量、速度和表现。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 4 周。

速度（跑道跑） 首先以赛跑日的节奏完成3,000米计时试跑，
开始本周的训练。
之后是: 以10公里的节奏跑 200米
以5公里的节奏跑 200米
以5公里的节奏跑 200米
以10公里的节奏跑 200米
以5公里的节奏跑 200米
以5公里的节奏跑 200米
 跑完 3 公里后恢复 10 分钟，
兩段 200 米 距離之間恢復 60 秒

耐力 - 5 – 6.5 公里
 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
 目标即将达成!
在最后六周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功
打下重要基础。

速度（加速跑） 完成 8 公里加速跑。
你的节奏应逐渐放慢，
以节奏跑的节奏完成最后 3 公里。

恢复选项 1 几公里的恢复跑
与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，
试着完成 3 -5 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度
高于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 3-5公里跑步
尽可能实现高效恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 今天，
进行几公里的轻松跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
满足身体的恢复要求。

10K_D03.png

选择周

第 6 周：
准备开跑
你十分健康，力量充沛，
随时准备投入锻炼。
你将以更快的速度完成各种距离。
确保你欣赏自己的表现和正在投入的努力。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 3 周。

速度（跑道跑） 跑 1.5 公里:
以节奏跑的节奏跑 200 米，
然后以 1 公里的节奏跑200米，交替进行。
之后进行 4 分钟恢复。
 进行400 米分段跑:
以节奏跑的节奏跑 200 米，
再以 1 公里的节奏跑200米，交替进行。
2 分钟恢复。
 跑 400 米：以节奏跑的配速跑 200 米，
然后以 1 英里的配速跑 200 米。

耐力 - 5 – 6.5 公里
 完成本周最长的跑步距离。
为赛跑日做好准备。
 在最后三周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（坡度跑） 进行 2 分钟坡度跑:
最好先跑90秒上坡，
再从所达的最高点跑30秒下坡。
重复六次。
 如果没有山坡，可进行2分钟加速跑，
从10公里的节奏加快到 1 公里的节奏，
重复 6 次。
 无论是山地还是平地，
都应在两段距离之间进行完全恢复。

恢复选项 1 通过 3 -5公里的加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 在恢复过程中注意对速度的控制，
通过 3-5 公里加速跑完成恢复。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
今天，
满足身体的恢复要求。

10K_D03.png

选择周

第 7 周：
改进
每一步
你没有逐渐退步，而是日渐敏捷。
本周，虽然速度上升，
但需要更多恢复。
从现在开始，
你将享受更优值的跑步和恢复过程。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 2 周。

速度（跑道跑） 以1公里的节奏跑 (2次) 200米
以10 公里的节奏跑 400米
以5公里的节奏跑 (2次) 200米
以10 公里的节奏跑 400米
以1公里的节奏跑 (2次) 200米 在两段距离之间恢复 60 秒。

耐力 -3-5 公里
 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
 目标即将达成!
在最后两周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（跑道跑） 2 公里恢复跑
 ( 2 次) 100米加速跑
以节奏跑配速跑1000米
( 2 次) 100米加速跑
2 公里恢复跑
 在两段距离之间恢复3分钟。
两轮加速跑之间恢复30秒。

恢复选项 1 我们建议你通过
3 -5公里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的3-5公里跑步的目的是
从上一次锻炼中恢复过来，
逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里的恢复跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
今天，
满足身体的恢复要求。

10K_D03.png

选择周

第 8 周：
起跑线
你已经成功了。
本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分利用你学到的知识
和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程。
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 1 周。

速度（跑道跑） 以1公里的节奏跑 (2次) 200米
以5 公里的节奏跑 400米
以10 公里的节奏跑 800米
以马拉松的节奏跑 400米
以1公里的节奏跑 200米 在两段距离之间恢复 2 分钟。

赛跑日 - 5 公里 你已经成功了。
本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分利用你学到的知识.
和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。

速度（跑道跑） 3 公里恢复跑

( 8 次 ) 100 米加速跑

1.5 公里加速跑

恢复选项 1 几公里的恢复跑
与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，
试着完成 3 -5 公里的加速跑。
从慢速开始，逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。
进行几公里的恢复跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一整天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 3-5公里跑步
尽可能实现高效恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑。
完成N+TC锻炼，
或休息一整天。
今天，
满足身体的恢复要求。

EVG_Footer_App_D01.png

NIKE+ RUNNING APP
不止要追踪跑步记录，还要提升成绩。我们为你提供教练指导，让你成为更优秀的跑者；
还有众多分享和比较跑步的方法，助你跑得更快更远。

Fa16_RN_SLP_NA_W_P2_8.25.jpg

选择你的 跑步鞋

比较和选购

强大

长远

疾速

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU.jpg

与全球 Nike+ Run Club 社区
一起乐享跑步和训练。

通过我们卓越的跑步应用程序，
追踪你的跑步路线、距离、配速和时间。

通过由 Nike 精英教练倾力打造的 100 多项训练计划，
优化跑步方式，
完善训练体验。

COME RUN WITH US

NIKE+ RUN CLUB APP

NIKE+ TRAINING CLUB

plans_12-1.jpg

我们命中注定要成为跑者 跑步从来不会拒绝他人。如果你想唤醒你内心的跑者，
 只需要系紧鞋带，出门去跑。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-2.jpg

所有的跑者都要成为运动员 不是仅靠一双腿就能跑得快， 还需要我们全身心投入，拥有不可阻挡的决心。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-3.jpg

每一次跑步都有一个目标 不只是一步接着一步， 有的时候 我们顶着压力前行。找到脚下每一步的意义。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-4.jpg

尊重跑步但不要感到畏惧 锻炼不易， 这也正是为什么我们热爱锻炼。尊重锻炼， 并在锻炼中赢得尊重。所以迈开脚步，开始追逐你的目标吧。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-5.jpg

了解你的弱点 持之以恒地锻炼， 弱点就会转化成你的优势。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-6.jpg

衡量成功的方式有很多 并非每一次跑步都能刷新速度或距离上的记录， 但是每一次跑步都是一种进步，会带来一些收获。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

plans_12-7.jpg

我们相信你 当你觉得自己表现欠佳，你总是可以在这里获取前行的动力。 Nike+ Run Club 在此提醒你：只要努力一把，最好的你，触手可及。

NIKE+ RUN CLUB 跑步理念

0430_SU15_Running_SLP_SocialBar_P6_PC.jpg

跑步鞋

跑步服装

跑步装备

精选推荐

Loading