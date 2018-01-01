速度（跑道跑）

以 1 公里 的节奏跑（4 次）100 米

以 5 公里 的节奏跑 1000 米

以 10 公里的节奏跑 400 米

以 1 公里 的节奏跑（4 次）100 米

以 10 公里的节奏跑 400 米

以 5 公里 的节奏跑 1000 米

采用折返跑的形式

以 1 公里的节奏跑（4 次）100 米，

每两段距离之间恢复90 秒。