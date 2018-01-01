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NRC：15 公里训练计划

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15 公里 不管你有无跑步比赛的经验，15 公里的跑步距离
都是你找到自身最高效跑步方式的良好契机 — 既不会太长，也不会太短。开始计划，接受挑战。

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Marathon_D02.png

取得平衡
下面的每一张图代表一项训练，每天一项，每周七项。你可以调整训练顺序，
以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，同时遵循建议的距离要求。

速度

耐力

恢复

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 1 周：
起跑线
本周，你将从一系列跑步
和轻度锻炼中开始你的训练旅程，
让你初步启动训练计划。
你可以调整一下顺序，
以 配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的公里距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 14 周。

速度（跑道跑） 以 10 公里 的节奏跑 800 米
以门槛跑的节奏跑 800米
以 5 公里 的节奏跑 800 米
以门槛跑的节奏跑 800米
以 1 公里 的节奏跑 400 米
以门槛跑的节奏跑 800米
以 1 公里 的节奏跑 (2次) 200 米
以门槛跑的节奏跑 800米 在两段距离之间恢复 90 秒。

耐力-6.5 公里 这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑 完这段距离，
为赛跑日培养耐力。 在最初几周中，
目标在于让你的身体习惯于较长的距离。
不用过于担心节奏，
应在锻炼中保持舒适。跑步后，
在 Nike + Running 应用程序中
查看每公里的情况，
这将成为未来跑步有效的标杆。

速度（变速跑） 遵照这个计时间隔序列，
在轻松和快速节奏之间不停切换。 1 分钟轻松节奏， 1 分钟快速节奏
2 分钟轻松节奏， 2 分钟快速节奏
3 分钟轻松节奏， 3 分钟快速节奏
1 分钟轻松节奏， 1 分钟快速节奏
2 分钟轻松节奏， 2 分钟快速节奏
3 分钟轻松节奏， 3 分钟快速节奏

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 今天的 3-8 公里跑步的目的是
从上一次锻炼中恢复过来。

逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 今天，进行几公里的轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 2 周：
培养良好习惯
现在，该是开发新习惯的时候了。
本周要特别关注训练的方法和原因。
在训练日应努力提高精力，
建立适当的节奏。

你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 13 周。

速度（跑道跑） ( 16 次) 400 米，
在 10 公里节奏和 5 公里节奏之间切换。 每跑完 400 米后休息 2 分钟。

耐力 - 6.5 公里
 到目前为止最长的距离。
连贯一致地跑 完这段距离，
让你全身心地为赛跑日做好准备。 现在你已经有所收获，
应该在跑步过中更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（山地跑） 以 1 公里的节奏进行一段短距离山地跑，
持续 25 秒，重复 6 次。 以 5 公里的节奏进行一段长距离山地跑，
持续 60 秒，重复 6 次。 以 1 公里的节奏进行一段短距离山地跑，
持续 25 秒，重复 6 次。 在两个距离间切换慢跑下山

恢复选项 1 在恢复过程中注意对速度的控制。
3-8公里恢复跑应已足够。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 恢复跑与速度跑和耐力跑
同样重要。 今天，
试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高于第一公里。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 3 周：
开发
稳定性
在训练的第三周，
你将开始感受到跑步的韵律。
发挥出色成绩的秘密在于稳定性。
你可以调整一下顺序，
以 配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 12 周。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 1000 米
以 5 公里的节奏跑 500 米
以 5 公里的节奏跑 500 米
以 1 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 1 公里的节奏跑（5 次）200 米 每段间隔跑之后恢复90秒。

耐力跑 - 10 公里 这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑完这段距离，
为赛跑日培养耐力。
现在你已经有所收获，
应该在跑步过程中更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（跑道跑） (8 次）100 米准备跑
以 10 公里 的节奏跑（2 次）1200 米
以马拉松 的节奏跑（1 次）1200 米
以 10 公里 的节奏跑（2 次）1200 米
(8 次）100 米准备跑 在两段距离之间恢复 3 分钟。

恢复选项 1 充分利用恢复日
完成 3-8 公里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 我们建议你通过 3-8 公里
的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 4 今天，
进行几公里的轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 4 周：
学会专注
本周的训练可能会让你身心疲惫。
应关注当下，
并为每天的锻炼提前做好准备。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 11 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑（4 次）200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 1 公里的节奏跑（4 次）200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 1 公里的节奏跑（4 次）200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以折返跑的形式跑（4 次）100 米
每跑完 200 米恢复 60 秒
每跑完 400 米恢复 2 分钟

耐力跑 - 10 公里 到目前为止最长的距离。
连贯一致地完成这段距离，
让你全身心地为赛跑日做好准备。 现在你已经有所收获，
应该在跑步过程中更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（门槛跑） (4 次）150 米准备跑
5公里门槛跑
(4 次）150 米准备跑

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的目标是恢复。
尝试 3-8 公里的加速跑，
最后一公里速度应最快。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 5 周：
锻炼力量
到目前为止，
这项训练对你的力量影响最大。
本周，你将接受更多力量训练，
验证这一成果。

你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 10 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里 的节奏跑（4 次）100 米
以 5 公里 的节奏跑 1000 米
以 10 公里的节奏跑 400 米
以 1 公里 的节奏跑（4 次）100 米
以 10 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里 的节奏跑 1000 米 采用折返跑的形式
以 1 公里的节奏跑（4 次）100 米，
每两段距离之间恢复90 秒。

耐力跑 - 13 公里 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（门槛跑） 以门槛跑的节奏跑 6.5 公里。
在路线中努力完成山地跑，
如果身处平地，
则每 5 分钟进行 60 秒的加速跑。

恢复选项 1 在恢复过程中注意对速度的控制。
3-8 公里恢复跑应已足够。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 恢复跑与速度跑
和耐力跑同样重要。
今天，试着完成
3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度
高于第一公里。

恢复选项 4 进行几公里轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 6 周：
提高耐力
你的耐力已经有所改进。
本周，你将展现你的耐力训练成果。
你将面临更长的距离间隔
以及更长的里程考验。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 9 周。

速度（跑道跑） (16 次）200米，
在 10 公里节奏和 5 公里节奏之间切换。
每跑完 200 米后休息 90 秒。

耐力跑 - 16 公里 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。
在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（山地跑） 跑步上山并翻越山头，完成9组。
不要在山顶停下——到达山顶后，
再跑 20 秒。

恢复选项 1 充分利用恢复日
完成 3-8 公里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 我们建议你通过
3-8 公里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 7 周：
提高配速
本周，你将习惯于坦然接受不适感。
摆脱为自己设定的节奏，
尝试新节奏，挑战极限。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 8 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑（2 次）200 米
以 5 公里的节奏进行 800: 600 米两段跑，
然后以 1 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里的节奏进行 800: 600 米两段跑，
然后以 1 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米
以 1 公里的节奏跑（2 次）200 米

每跑完 200 米距离后恢复 60 秒。 在所有
其他距离后进行 2 分钟恢复。

耐力跑 - 13 公里 这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑完这段距离，
为赛跑日培养耐力。

在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 1,500 米
以 1 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里的节奏跑 800 米 在完成每段距离后进行3分钟恢复。
整个系列进行 2 次。

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

恢复选项 3 今天的目标是恢复。
尝试 3-8 公里的加速跑，
最后一公里速度应最快。

恢复选项 4 今天，
进行几公里的轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 8 周：
展望未来
本周，训练将从基本跑步和锻炼转向
为赛跑做好准备。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 7 周。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里的节奏跑（2 次）400 米
以 1 公里的节奏跑 400 米
在两段距离之间恢复 2 分钟。
重复这组训练 4 次

耐力跑 - 16 公里
 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。
在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
尝试保持比赛跑日目标节奏.
慢 60-90 秒的速度。

速度（变速跑） 以门槛跑的节奏跑 1.5 公里
然后按照以下变速跑顺序：
 1分钟快速节奏，30 秒轻松节奏
2分钟快速节奏，1分钟轻松节奏
3分钟快速节奏，1分30秒轻松节奏
3分钟快速节奏，1分30秒轻松节奏
2分钟快速节奏，1分钟轻松节奏
1分钟快速节奏，30秒轻松节奏
以门槛跑的节奏跑 1.5 公里

恢复选项 1 在恢复过程中注意对速度的控制。
3-8 公里恢复跑应已足够。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 恢复跑与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，
试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高于第一公里。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 9 周：
拥抱疾速
每一周，
你都在提高速度。
现在，该是发挥最佳速度的时刻了。
本周，你将同时关注于速度和力量。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 6 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的节奏跑 800 米，进行 2 分钟恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的节奏跑 600 米，进行 2 分钟恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 45 秒恢复
以 10 公里的节奏跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 800 米，进行 45 秒恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 600 米，进行 45 秒恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 45 秒恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米

耐力跑 - 13 公里
 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
目标即将达成！
在最后六周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 1000 米
以门槛跑的节奏跑 1000 米
以 10 公里的节奏跑 1000 米
以门槛跑的节奏跑 1000 米
以 10 公里的节奏跑 1000 米
以门槛跑的节奏跑 1000 米
（6 次）100 米准备跑
 在两段距离之间休息 2 分钟。
在两次准备跑之间间隔30秒钟。

恢复选项 1 充分利用恢复日
完成 3-8 公里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复 跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 我们建议你通过
3-8 公里的加速跑进行恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 4 今天，进行几公里的轻松跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 10 周：
不断前进
本周，
是展望未来、成为你理想中的
运动健将的最佳机会。
现在就成为如你期望的运动员。
加快节奏，
考虑根据你目前的成绩，
调整赛跑目标。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 5 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑 300 米，进行 45 秒恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 10 公里的节奏跑 600 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 1 公里的节奏跑 300 米，进行 45 秒恢复

耐力跑 - 16 公里
 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。
 在最后五周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（门槛跑） 以平均速度相当于门槛跑的节奏
进行 6.5 公里加速跑。

(8 次）100 米准备跑

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的目标是恢复。
尝试 3-8 公里的加速跑，
最后一公里速度应最快。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 11 周：
抵达巅峰
本周，
你的训练将达到巅峰。
做好准备，
迎接辛苦训练和疲惫感，
同时也享受训练过程的每一时刻。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 4 周。

速度（跑道跑） 首先以赛跑日的节奏完成3,000米计时试跑，
开始本周的锻炼。
之后是：
以 10 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 200 米
以 1 公里的节奏跑 200 米
以 10 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 200 米
以 1 公里的节奏跑 200 米
跑完 3 公里后恢复 10 分钟
两段 200 米距离之间恢复 60 秒

耐力跑 – 17.5 公里
 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。
 目标即将达成！
在最后四周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（门槛跑） 今天完成 10 公里跑步。
前 5 公里应以恢复跑的节奏进行。
后 5 公里加快速度，
以门槛跑的节奏进行。

恢复选项 1 在恢复过程中注意对速度的控制。
3-8 公里恢复跑应已足够。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复 跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 恢复跑与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，
试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高于第一公里。

恢复选项 4 今天，
进行几公里的轻松跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 12 周：
改进
每一步
你没有逐渐退步。
而是日渐敏捷。
本周，虽然速度上升，
但需要更多恢复。
从现在开始，
你将享受更优质的跑步和恢复过程。

你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 3 周。

速度（跑道跑） 跑 1.5 公里：
以门槛跑的节奏跑 200 米，
然后以 1 公里的节奏跑 200 米，
交替进行。
之后进行 4 分钟恢复。
 进行 800 米两段跑：
先以门槛跑的节奏跑 200米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米。
2 分钟恢复。
 进行 400 米两段跑：
先以门槛跑的节奏跑 200米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米。

耐力跑 – 13 公里
 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。
 在最后三周的训练中，
应监督你在整个跑步过
程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合将
为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（山地跑） 进行 2 分钟山地跑：
最好先跑 90 秒上坡，
再从所到达的最高点跑 30 秒下坡。
重复 6 次。
 如果没有山坡，
可进行 2 分钟加速跑，
从10 公里的节奏加快到 1 公里的节奏，
重复 6 次。
 无论是山地还是平地，
都应在两段距离之间进行完全恢复。

恢复选项 1 充分利用恢复日完成 3-8 公里跑步，
让你尽可能高效地恢复。
逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的 3-8 公里跑步的目的是
从上一次锻炼中恢复过来。

逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

HalfMarathon_D03.png

选择周

第 13 周：
保持
成果
你已经完成了所有训练内容。
现在，应该对成绩加以巩固。
随着训练强度逐步提高，
应关注于睡眠、补水、饮食和放松。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 2 周。

速度（跑道跑） 以 1 英里配速跑 200 米（4 组）
以 10 公里配速跑 400 米（2 组）
以 5 公里配速跑 200 米（4 组）
以 10 公里配速跑 400 米（2 组）
以 1 英里配速跑 200 米（4 组） 每跑完一段距离
恢复 60 秒。

6 英里耐力跑 以稳定的速度连贯地跑完这段距离，
在身心两方面
为比赛日的征程做好准备。 在最后两周的训练中，
应注意控制你在整个跑步过程中的
平均配速。不同配速和距离组合
将为你在比赛日的成功
打下重要基础。

速度（跑道跑） 1.5 英里恢复跑 100 米准备跑（2 组）
以门槛跑的配速跑 1000 米
100 米准备跑（2 组）
以门槛跑的配速跑 1000 米 1.5 英里恢复跑

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。
慢速启动，
然后在整个跑步过程中
加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复 跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 今天的目标是恢复。
尝试 3-8 公里的加速跑，
最后一公里速度应最快。

恢复选项 4 今天，进行几公里的轻松跑，
完成N+TC锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

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选择周

第 14 周：
起跑线
你已经成功了。
本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分运用你学到的知识
和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将N+TC锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 1 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里 的节奏跑（2 次）200 米
以 5 公里 的节奏跑（2 次）400 米
以 10 公里的节奏跑 800 米
以马拉松 的节奏跑（2 次）400 米
以 1 公里 的节奏跑（2 次）200 米
在两段距离之间恢复 2 分钟。
 每跑完一段距离后
恢复 2 分钟。

赛跑日 – 15 公里
 你已经成功了。
本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分运用你学到的知识
和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，
可随时站上起跑线。

速度（跑道跑） 3 公里恢复跑
（8 次）100 米准备跑
1.5 公里恢复跑

恢复选项 1 在恢复过程中注意对速度的控制。
3-8 公里恢复跑应已足够。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 恢复跑与速度跑和耐力跑同样重要。
今天，试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高于第一公里。

恢复选项 4 进行几公里加速跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。
今天，满足身体的恢复要求。

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