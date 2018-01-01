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NRC：10 公里训练计划

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10 公里 如果认为下载 5 公里计划的人过多，
不妨尝试下载 10 公里计划。
我们的计划将随时助你实现更远的里程目标。

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出色完成 10 公里跑步目标
下面的每一张图代表一项训练，每天一项，每周七项。你可以调整训练顺序，以配合你的本周日程，
但注意避免在相邻两天中连续安排疾速跑和耐力跑，同时遵循建议的距离要求。

速度跑

耐力跑

恢复跑

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选择周

第 1 周：
起跑线
本周，你将从一系列跑步和
轻度锻炼中开始你的训练旅程，
让你初步启动训练计划。
你可以调整一下顺序，
以 配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的公里距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 8 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑（2 次）200 米 进行 800 米分段跑：
先以 5 公里的节奏跑 600 米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米 进行 800 米分段跑：
先以 5 公里的节奏跑 600 米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 400 米

耐力跑 - 5-6公里 这是你本周最长的跑步距离。
连贯一致地跑 完这段距离，
为赛跑日培养耐力。 在跑步过程中，
请更加关注节奏质量。
 尝试保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（跑道跑） 以 10 公里的节奏跑 1,500 米
以 1 公里的节奏跑 400 米
以 5 公里的节奏跑 800 米 在完成每段距离后进行 3 分钟恢复。
整个系列进行 2 次。

恢复选项 1 我们建议你通过 3-5 公里
的加速跑进行恢 复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快 节奏。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，或休息一整天。

恢复选项 3 今天的 3-5 公里跑步的目的是
从上一次锻炼 中恢复过来。

逐步提高速度，
让最后一公里 达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，或休息 一整天。

今天，尽力满足身体的恢复要求。

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选择周

第 2 周：
培养良好习惯
现在，该是开发新习惯的时候了。
本周要特别关注训练的方法和原因。
在训练日应努力提高精力，
建立适当 的节奏。

你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的 距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 7 周。

速度（跑道跑） 以 10 公里 的节奏跑 400 米
以 5 公里 的节奏跑（2 次）400 米
以 1 公里 的节奏跑 400 米 在两段距离之间恢复 2 分钟。
整个系列进 行 2 次。

耐力跑 - 5-6.5 公里 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。 在跑步过程中，请更加关注节奏质量。
尝试 保持比赛跑日目标节奏
慢 60-90 秒的速度。

速度（变速跑） 以节奏跑的节奏跑 1.5 公里
然后按照以下变速跑顺序： 1分钟快速节奏，
30 秒轻松节奏 2 分钟快速节奏，
1 分钟轻松节奏 3 分钟快速节奏，
1 分 30 秒轻松节奏 3 分钟快速节奏，
1 分 30 秒轻松节奏 2 分钟快速节奏，
1 分钟轻松节奏 1分钟快速节奏，
30 秒轻松节奏
以节奏跑的节奏跑 1.5 公里

恢复选项 1 几公里的恢复跑与速度跑
和耐力跑同样重要。

今天，试着完成 3-6.5 公里
的加速跑。 从慢速开始，
逐渐提高速度，
让最后一公里的速度
高于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 3-6.5 公里跑步
尽可能实现高 效恢复。

逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息 一整天。

今天，满足身体的恢复要求。

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选择周

第 3 周：
开发
稳定性
在训练的第三周，
你将开始感受到跑步的韵律。

发挥出色成绩的秘密在于稳定性。
你可以调整一下顺序，
以 配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 6 周。

速度（跑道跑） 以 5 公里的节奏跑 800 米，进行 45 秒恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 600 米，进行 45 秒恢复
以 1 公里的节奏跑 200 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 45 秒恢复

耐力跑 - 6.5-8 公里 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做 好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。 目标即将达成！
在最后六周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中
的平均节奏。 不同节 奏和距离的混合将为
你在赛跑日的成功打下 重要基础。

速度（变速跑） 以 10 公里的节奏跑 1000 米
以节奏跑的节奏跑 1000 米
以 10 公里的节奏跑 1000 米
以节奏跑的节奏跑 1000 米
以 10 公里的节奏跑 1000 米
以节奏跑的节奏跑 1000 米 100 米 准备跑 在两段距离之间休息 2 分钟。
在两次加速跑之间间隔30秒钟。

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 在恢复过程中注意对速度的控制。

通过 3-8 公里加速跑完成恢复。
从第一公里到最后一 公里
逐渐加快速度。

恢复选项 4 今天，进行几公里的轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

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选择周

第 4 周：
热身
你正在大步前进。
有些时候感觉良好。
有些时候感觉疲惫。

这两种日子都表明你在投入锻炼，
并且在实现目 标的正确道路上前行。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 5 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里的节奏跑 300 米，进行 45 秒恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 10 公里的节奏跑 600 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 500 米，进行 2 分钟恢复
以 5 公里的节奏跑 400 米，进行 2 分钟恢复
以 1 公里的节奏跑 300 米，进行 45 秒恢复

耐力跑 - 6.5 - 8 公里 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。 在最后五周的训练中，
应监督你在整个跑步过程
中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功
打下重要基础。

速度（加速跑） 以平均速度相当于加速跑
的节奏进行 6.5 公 里加速跑。 （8 次）100 米加速跑

恢复选项 1 我们建议你通过
3-8 公里的加速跑进行恢复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的 3-8 公里跑步的目的是
从上一次锻炼 中恢复过来。

逐步提高速度，
让最后一公里达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息 一整天。

今天，尽力满足身体的恢复要求。

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选择周

第 5 周：
进化时刻
与开始锻炼时相比，
你已经截然不同。

现在，该努力提高力量、速度和表现。
你可以调整一下顺序，
以配合 你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 4 周。

速度（跑道跑） 首先以 5 公里的节奏
完成 3 公里计时试跑，
开始本周的锻炼。 之后是：
以 10 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 200 米
1 公里的节奏跑 200 米
以 10 公里的节奏跑 200 米
以 5 公里的节奏跑 200 米
以 1 公里的节奏跑 200 米
跑完 3 公里后恢复 10 分钟
两段 200 米距离之间恢复 60 秒

耐力跑 - 8-10 公里 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。 目标即将达成！
在最后四周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中
的平均节奏。 不同节奏和距离的混合
将为你在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（加速跑） 完成 8 公里加速跑。

你的节奏应逐渐放慢，
以节奏跑的节奏完成最后 3 公里。

恢复选项 1 几公里的恢复跑与速度跑
和耐力跑同样重要。

今天，试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高 于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 3-8 公里跑步
尽可能实现高效恢复。

逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 今天，进行几公里的轻松跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身体的恢复要求。

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选择周

第 6 周：
准备开跑
你十分健康，力量充沛，
随时准备投入锻炼。

你将以更快的速度完成各种距离。
确保你欣赏自己的表现
和正在投入的努力。
你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所 建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 3 周。

速度（跑道跑） 跑 1.5 公里：
以节奏跑的节奏跑 200 米，
然后以 1 公里的节奏跑 200 米，交替进行。 之后进行 4 分钟恢复。
进行 400 米两段跑：
先以节奏跑的节奏跑 200 米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米。
2 分钟 恢复。
进行 400 米分段跑：
先以节奏跑的节奏跑 200 米，
再以 1 公里的节奏跑 200 米。

耐力跑 - 6-7 英里 完成本周最长的跑步距离，
为赛跑日做好准备。 在最后三周的训练中，
应监督你在整个跑步
过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合将为你
在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（坡度跑） 进行 2 分钟坡度跑：
最好先跑 90 秒上坡，
再从所到达的最高点
跑 30 秒下坡。重复 6 次。 如果没有山坡，
可进行 2 分钟加速跑，
从 10 公里的节奏加快
到 1 公里的节奏，重 复 6 次。 无论是山地还是平地，
都应在两段距离之间进行完全恢复。

恢复选项 1 通过 3-8 公里加速跑
从最近一次的锻炼中获得恢复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快节奏。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 在恢复过程中注意对速度的控制。

通过 3-8 公里加速跑完成恢复。
从第一公里到最后一公里
逐渐加快速度。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑，
完成N+TC 锻炼，
或休息 一整天。

今天，满足身体的恢复要求。

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选择周

第 7 周：
改进
每一步
你没有逐渐退步。 而是日渐敏捷。

本周，虽然速度上升，但需要更多恢复。
从现在开始，你将享受更优质的
跑步和恢复过程。 你可以调整一下顺序，
以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守 所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 2 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里 的节奏跑（2 次）200 米
以 10 公里 的节奏跑 400 米
以 5 公里 的节奏跑（4 次）200 米
以 10 公里 的节奏跑 400 米
以 1 公里 的节奏跑（2 次）200 米
在两段距离之间恢复 60 秒。 每跑完一段距离
恢复 60 秒。

耐力跑 - 8-10 公里 连贯一致地完成这个距离，
能够让你的身心做 好准备，
迎接赛跑日的距离挑战。 在最后两周的训练中，
应监督你在整个跑步过程中的平均节奏。
不同节奏和距离的混合将为你
在赛跑日的成功打下重要基础。

速度（跑道跑） 2 公里恢复跑 （2 次）100 米加速跑以节奏跑的节奏跑 1000 米

（2 次）100 米加速跑 2 公里恢复跑 在两段距离之间恢复 3 分钟。
在两轮准备 跑之间恢复 30 秒。 两段距离之间
恢复 3 分钟。
每次完成准备跑后
恢复 30 秒。

恢复选项 1 我们建议你通过 3-8 公里
的加速跑进行恢复。

慢速启动，
然后在整个跑步过程中加快 节奏。

恢复选项 2 轻松完成。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一整天。

恢复选项 3 今天的 3-8 公里跑步的目的是
从上一次锻炼 中恢复过来。

逐步提高速度，
让最后一公里 达到最高速度。

恢复选项 4 进行几公里恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息 一整天。

今天，尽力满足身体的恢复要求。

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选择周

第 8 周：
起跑线
你已经成功了。

本周，不妨坚定自信地奔跑。
充分运用你学到的知识和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，可随时站上起跑线。
你可以调整一下顺序，以配合你的本周日程，
但不要连续进行速度跑和耐力跑，
同时应遵守所建议的距离。
为了让你的训练更加完美，
不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，
更加快速地塑形。
还剩 1 周。

速度（跑道跑） 以 1 公里 的节奏跑（2 次）200 米
以 5 公里 的节奏跑 400 米
以 10 公里 的节奏跑 800 米
马拉松 的节奏跑 400 米
以 1 公里 的节奏跑 200 米 在两段距离之间恢复 2 分钟。

比赛日 - 10 公里 你已经成功了。

本周，不妨坚定自信地奔 跑。
充分运用你学到的知识
和已经实现的加速跑。
你已经准备就绪，
可随时站上起 跑线。

速度（跑道跑） 3 公里恢复跑 （8 次）

100 米加速跑

1.5 公里恢复跑

恢复选项 1 几公里的恢复跑与速度跑
和耐力跑同样重要。

今天，试着完成 3-8 公里的加速跑。
从慢速开始，逐渐提高速度，
让最后一公里的速度高 于第一公里。

恢复选项 2 今天的要点在于恢复。

进行几公里的恢复跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息一天，
满足身 体的恢复要求。

恢复选项 3 通过今天的 3-8 公里跑步
尽可能实现高效恢 复。

逐渐提高速度，
第一公里的速度最慢，
最后一公里速度最快。

恢复选项 4 进行几公里的加速跑，
完成 N+TC 锻炼，
或休息 一整天。

今天，满足身体的恢复要求。

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