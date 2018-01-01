第 6 周：

准备开跑

你十分健康，力量充沛，

随时准备投入锻炼。



你将以更快的速度完成各种距离。

确保你欣赏自己的表现

和正在投入的努力。

你可以调整一下顺序，

以配合你的本周日程，

但不要连续进行速度跑和耐力跑，

同时应遵守所 建议的距离。

为了让你的训练更加完美，

不妨将 N+TC 锻炼融入日常计划，

更加快速地塑形。

还剩 3 周。