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各就各位、预备、开跑：跑步 9/10

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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跑步 9：
碾压跑道 碾压跑道——征战跑场

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你现在已完全准备好碾压跑道。的确，400 米的椭圆形跑道专为真正的跑者而生，
你就属于这里。只需穿上你的跑鞋，坚定你的信心。就能在跑道上找到你的快。

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训练目的 田径训练不是玩笑。相信你已经了解，在 10 轮跑步中，这不是最轻松的。
这项训练的重点是在短暂的时间内，加速奔跑，然后进行恢复。
然后用比之前完成的更快的速度开始下一个训练。

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训练课程 在跑道中轻松跑上 2 圈，作为热身训练。然后进行伸展。快速进行 200 米高强度跑，
紧接着完成 200 米慢走或慢跑进行恢复。重复 6 次。最后，通过 2 圈轻松跑进行放松。

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提示 如果你不能使用跑道，可以找一段平整的路面，然后进行 5 分钟的热身轻松跑。伸展。
然后快速进行 1 分钟高强度跑，接着恢复 1 分钟。重复 6 次。5 分钟慢跑，让身心放松。

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下一次跑步：奔跑渴望 跟我们一起重复：“我是一名跑者。”现在，
以你喜欢的方式跑几公里，庆祝你的进步。

相关文章：找到你的快，发掘疾速潜能 你已经获得快跑体验。接下来，你的奔跑速度应该攀升到新的水平。
这些提示可以帮助你找到你的快，发掘疾速潜能。

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