训练目的 正如你在前面的训练中已经了解到的，变速跑训练是指在同一次跑步中多次变换不同的速度。

和第 2 轮跑步一样，此次训练中，你需要在整个跑步过程中多次变换速度，

让你的身体学会适应更快（以及更慢）的速度。