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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步中的第 7 轮

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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第 7 轮跑步：
跑出野性 欢迎体验跑步运动野性的一面。

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有时，你需要释放心中的野兽，
尽你所能，激烈、快速、自由地跑一场。全面开启你的野兽模式。今天的跑步主要是
给你的常规训练加入一些更加激烈的速度练习。别担心，
你会喜欢的。

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训练目的 正如你在前面的训练中已经了解到的，变速跑训练是指在同一次跑步中多次变换不同的速度。
和第 2 轮跑步一样，此次训练中，你需要在整个跑步过程中多次变换速度，
让你的身体学会适应更快（以及更慢）的速度。

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训练课程 进行 1 分钟高强度快速跑。然后进行 1 分钟恢复（轻松畅跑或静立，将注意力集中在你的呼吸上
—无论后续还有什么挑战，做好准备攻克它）。重复 5 次。

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提示 不用限制你的速度，把它释放出来。当然，结束时你会感到有些累，但快速奔跑合乎自然，
并且只会让你更强健。放轻松，听从身体的渴望，跑出你的野性。

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下一次跑步：公里终结者 是时候再来一场长跑了。没错，你将要大干一场，
好好跑上几公里。这是一场里程碑式的跑步。

相关文章：常见问题大清扫 什么是跑步？你是崭露头角的跑步明星，
让我们为你解决你的部分“常见问题”。

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