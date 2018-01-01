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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步中的第 6 轮

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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第 6 轮跑步：
恢复任务 今天的主要目标是给身体一个恢复的机会。

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没有什么会比一个小坡更好的让你知道你是真的喜欢在平地跑的感觉。对吗？
很幸运，今天你将进行又一次恢复跑。今天，我们会进行少许的速度练习，
但主要的目标还是让你的身体有机会得到恢复。

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训练目的 今天的大部分跑步内容都会是恢复跑。因为每做一次这样简单的户外跑步，
都能帮助你从上一次剧烈跑步中得到有效恢复，
同时也为下一次训练积累充沛的体力。这种类型的跑步还能让你的身体除长跑外，也适应较短距离的跑步。

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训练课程 将你的 Nike+ Running App 设置为公里单位，然后完成 3 公里的距离跑步。以轻松跑开始第一公里，
然后尝试在接下来两公里中每公里比上一公里加快一点速度。

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提示 通过逐步提升跑速的方式，恢复跑可加速你体能的恢复速度。要查看你的分段跑跑速（每公里跑速），
请将你的 Nike+ Running App 朝向侧面。

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下一次跑步：跑出野性 有时，你需要释放心中的野兽，
尽你所能，激烈、快速、自由地跑一场。

相关文章：所有跑者都是运动员 你不止是一位跑者。你也是一名运动员。了解为何交叉训练是
充分利用恢复日的出色方式。

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