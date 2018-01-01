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各就各位、预备、开跑：跑步必备装备

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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跑步必备
装备 101 是时候了解并感受其中的不同了。

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之前你已经连跑几次了，下面我们要讨论一下合适的装备问题。
我们真诚地希望你能够深入了解
特定跑步装备背后的性能创新，让你看到并感受出其中的不同。 我们开始吧 显而易见， 作为 Nike， 我们首推的当然是我们的运动鞋。但是毋庸置疑，它只是你开启
跑步旅程的冰山一角。

不要再拿着旧的训练鞋不放，新旅程要的是新装备。在选择新的跑步鞋时，
不要只看款式（即便是和你的新腰包配套的限量版）。

更要从你的需要入手，选择合适的跑步鞋。前往离你最近的 Nike 门店，体验免费的跑步分析服务。届时 Nike 专家会让你在跑步机上跑跑，
然后观察你的步态，看看哪些跑步鞋最适合你所具备的生物力学属性。整个过程
大概需要几分钟，确保为你选出理想的鞋款。 全套装备 首先从基本装备开始。毋庸置疑，我们最关注的还是创新，之所以对技术如此重视，
是因为具备这些技术特性的装备可以帮助你完善跑步体验。它可以让你跑得更快、感觉更舒服、更酷，
从而给跑步带来更多乐趣。下面介绍一些你在选择跑步装备时要注意的事项。 不吸汗 法则 1：不要穿纯棉T恤跑步。当你流汗后，棉纤维会变重、变湿，
很难让你感觉凉爽。
而采用专为跑步匠心设计的纤维（例如 Dri-FIT）制成的T恤
则表现出众，它们舒适轻盈，而且不会让汗水滞留。建议你在你的跑步装备清单上
备上一两件 Dri-FIT T恤。 下身至上 大多数跑者更喜欢穿短裤或紧身裤跑步。我们有多种印花款式和创新的
高性能紧身裤以及不同长度和款型的短裤任你选择。紧身裤可以带给双腿出众的保暖效果
并且有效防止摩擦，而短裤更适合在比较温暖的天气穿着。具体穿什么全由你作主，只是别忘记一点，
不要让下身的装备拖慢你的速度。 出色的运动袜 脚上起水泡会很痛。专为跑者设计的运动袜可以有效防止脚起泡。它们比普通袜子更吸汗，兼具
准确缓震和精准加压设计，可显著缓解肿胀，实现出众的舒适感。更有船袜、短筒袜、
水手袜、中筒袜等多种款型随心选择，
一切全凭你自己的喜好。 给女性的有力支撑 对于女性而言，运动内衣的选择与跑步鞋一样不容小觑。80% 的女性穿的内衣
尺码和杯型都不正确，千万不要成为其中的一员。合适的运动内衣不但可以在跑步时为你提供有力支撑，还可以帮助你避免
背部问题，带来卓越的舒适体验。使用 Nike Pro Bra 360 Fit 在线服务找到适合你的运动内衣。

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下一篇文章：找到适合自己的方式 现在，你已经尝试过几种不同的跑步方式。接下来应该思考一下，
你的跑步方式对跑步体验具有哪些影响。

相关文章：跑步为什么会让人感觉很棒 跑步给健康方面带来的好处固然重要，
但跑步之所以能成为消磨闲暇时光的最酷方式，还有很多其他方面的原因。

各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划 跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？

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