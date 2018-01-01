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各就各位、预备、开跑：确定姿势

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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发现
跑姿 找到适合你的姿势。

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现在，你已经尝试过几种不同的跑步方式。接下来应该思考一下，你的跑步姿势
对跑步体验具有哪些影响。 抬头挺胸，不要紧张 通常跑者喜欢绷紧上半身。抬头挺胸，目视前方（但要小心地面上的障碍物，
例如小路上的树根），让双臂自然摆动，
不要耸肩或紧握双拳。 放松有助提升跑步速度 面部、颈部和肩部保持放松，有助避免消耗多余的能量，
从而让你坚持跑到最后。放松有助提升跑步速度。 但也不能太过散漫... 想要保持匀速、快节奏的步伐。你要学会找到适当的平衡点。 最重要的是，你不必变换姿势来求快。 你的身体是独一无二的。因此，你只需要自然地迈开你的步子。欣然接受这个节奏。一般来说，你跑得越多，
身体越强健，你的姿势就越能起到关键作用。

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下一篇文章：找到你的快，发掘疾速潜能 你已经体验过快跑的感觉。现在是时候提升你的奔跑速度。
这些提示可以帮助你保持疾速。

相关文章：跑步必备装备 了解特定跑步装备背后的性能创新，
让你看到并感受出其中的不同。

各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划 跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？

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