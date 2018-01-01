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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步中的第 8 轮

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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第 8 轮跑步：
里程终结者 是时候再来一场长跑了。

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没错，本周你要跑上几公里。这是一场里程碑式的跑步，
你将要挑战以前从未跑过的距离。努力实现这些目标。

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训练目标 这是一次耐力跑。本次的目标是攻克长距离，所以你应当选择舒适配速，
助你完成比以往更远的里程。每多跑一步，
你的耐力就增强一分。

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训练课程 在 Nike+ Run Club App 中找到你跑过的最远距离，然后努力超越它。无论多跑 5 分钟还是 5 公里，
你都应当感到骄傲。这无关乎速度，而是在于挑战自己。
集中精力挑战更远的距离，必要时休息一会儿。

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训练建议 需要更多动力才能跑得更远？想象 App 中的最远距离来自你的死敌，
你必须打破这个记录。我们知道这么做有点奇怪，但是每名跑者都有好胜的一面，
激发你的好胜心有助于进一步发掘潜能。不超越对手的最远距离绝不放弃，
完成跑步后，你会遇到更好的自己。

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下一次跑步：碾压跑道 你已蓄势待发，准备碾压跑道。400 米的椭圆形跑道专为真正的跑者而生。
在接下来的训练中，你属于这里。

相关文章：找到适合自己的方式 现在，你已经尝试过几种不同的跑步方式。接下来应该思考一下，
你的跑步方式对跑步体验具有哪些影响。

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