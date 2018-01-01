训练建议 需要更多动力才能跑得更远？想象 App 中的最远距离来自你的死敌，

你必须打破这个记录。我们知道这么做有点奇怪，但是每名跑者都有好胜的一面，

激发你的好胜心有助于进一步发掘潜能。不超越对手的最远距离绝不放弃，

完成跑步后，你会遇到更好的自己。

