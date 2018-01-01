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各就各位、预备、开跑：跑步 3/10

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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跑步 3：
恒速控制 快并不是跑步的唯一要义；跑得巧妙也很重要。

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在此次训练中，你需要找到让你感觉舒适的速度，并在跑步中保持这一速度。
快并不是跑步的唯一要义；跑得巧妙也很重要。

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训练目的 在两次强度较大的训练之间（疾速跑或耐力跑），花一天时间进行恢复十分必要。恢复并不一定指休息
--你也可以继续进行较短距离的轻松跑，让你的身体主动完成恢复。此次训练的目的是
帮助你在恢复跑中确保整个过程有趣、可控。

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训练课程 跑 8 分钟，然后掉头返回起点。返回时，速度应略微加快，
比跑出去时快不到一分钟的时间。你的目标是保持放松的状态，
以感觉舒适的速度跑完全程。

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提示 你的上一次跑步速度很快！没有什么比恢复跑更能帮助你从疾速跑中快速恢复了。注意全程保持轻松、放松，
以帮助双腿获得恢复，为下一次艰苦的训练做好准备。

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下一次跑步：地图绘制者 是时候来一场长跑了--不管你对长跑的定义是什么。
无论是一公里还是五公里，你面对的挑战并无不同。

相关文章：跑步必备装备 了解特定跑步装备背后的性能创新，
让你看到并感受出其中的不同。

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