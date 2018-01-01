恭喜！你做到了！你已完成“各就各位、预备、开跑”之旅。 或许你之前并不相信，但你从一开始就是一位跑者。现在，你已经向自己证明了这个事实。



在这次旅程中，你已经给自己贴上了跑者的标签：



你了解到了什么叫分段跑。你也知道了什么是恢复日。你还了解了交叉训练。

你尝试了长跑。学会了聪明的奔跑。也体验了疾速奔跑的畅快。



你已证明，你随时准备着拥抱新的体验。你也证明，你能像精英们

一样训练。你还证明，你一直以来都很了不起。奔跑的世界属于你。



那么，现在该做什么？继续跑。奔跑是一个持续终身的故事，而你刚刚揭开了序章。

我们常常提起一个词，它也适用于所有的奔跑旅程。