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各就各位、预备、开跑：永无止境

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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永无
止境 你一直都是跑者。你刚刚证明了这一点。

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恭喜！你做到了！你已完成“各就各位、预备、开跑”之旅。 或许你之前并不相信，但你从一开始就是一位跑者。现在，你已经向自己证明了这个事实。

在这次旅程中，你已经给自己贴上了跑者的标签：

你了解到了什么叫分段跑。你也知道了什么是恢复日。你还了解了交叉训练。
你尝试了长跑。学会了聪明的奔跑。也体验了疾速奔跑的畅快。

你已证明，你随时准备着拥抱新的体验。你也证明，你能像精英们
一样训练。你还证明，你一直以来都很了不起。奔跑的世界属于你。

那么，现在该做什么？继续跑。奔跑是一个持续终身的故事，而你刚刚揭开了序章。
我们常常提起一个词，它也适用于所有的奔跑旅程。

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奔跑是一场冒险。它会将你带到从未想象过的地方。

想要跑得更快、跑得更远？想要来一场跑步比赛？或者，加入一个跑步社群？我们都为你准备好了。
找到追逐你的下一个目标所需的全部工具。

访问 nike.com/nrc，查看接下来的训练

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相关文章：所有跑者都是运动员 你不止是一位跑者。你也是一名运动员。了解为什么说交叉训练
是充分利用恢复日的好方法。

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