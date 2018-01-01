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各就各位、预备、开跑：纠正跑者的认知误区
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认知误区
让我们一起来辨清事实，去伪存真。
关于跑步，你可能听说过不少奇谈怪论。
就让我们来一起来辨清事实，去伪存真。
认真的跑者只穿短裤
虽然短裤有助于减少束缚感，让你在跑步时更专注，但是也不是说只有穿背心短裤的跑者才是
真正认真努力的跑者。快速浏览一下 Nike.com 上的跑步产品目录或者我们的服饰选项，适合
各类运动员的产品唾手可得。
遇到红绿灯时必须原地慢跑
杀手才更喜欢隐藏在角落里，对吧？有些人喜欢一直动个不停，这是个人的习惯而已，
不过在中程跑中可以这样。停下来对你的跑步数据没有影响；你停的时候，Nike+ Running App 也会停止，
所以不必急冲冲地按暂停键。
跑步时会遇到找洗手间的问题
事实是，一切皆有可能。我们只能尽力让自己做到未雨绸缪。如果你准备来一场耐力跑，那么在计划
路线时最好选择途中有公共洗手间的路线。如果你选择的是山间小路，那么更不必怕了，
让自己沉浸在自然之中。跑步是一项艰苦的运动，你知道吗？
距离是跑步时唯一要考虑的因素
不要纠结于具体跑多长的距离。数字并不能代表训练的质量，
真正能够衡量跑步质量的因素是你的感觉和所付出的努力。
跑步前应该摄入大量的碳水化合物
开跑之前要摄入足够的卡路里并保持充足的睡眠，但是，如果不是参加
马拉松或要跑更长的距离，也不必吃得过多。实际上，对于短距离的跑步，摄入过多的
碳水化合物会拖慢你的速度。
跑者都是孤独的
毋庸置疑，跑步是一种逃离忙碌喧嚣的好办法。但它也是一项不可多得的社交性运动。参加
跑步俱乐部或比赛，你就会知道跑步社群也是充满活力和热情洋溢的。
跑者都是自说自话的怪胎
（什么是挥手打招呼）
和其他运动一样，跑步运动也有自己的技术术语。你可以查看一下我们的“跑步术语指南”，对你一定有所帮助。
说一些别人听不懂的“行话”，确实也会让跑者小小地激动一下，还有隐秘的成就感（“我连续跑了 5 次冲刺跑和
1 次节奏跑， 太牛啦！”）。但是，我们没有任何恶意。跑者只是热爱跑步，这是我们自己的亚文化。现在你可以
分享一下自己的训练故事，当你下次出来跑步时，也许就会有人和你打招呼挥手啦。
跑步太无聊了
这甚至说不上是一个误区， 只能说是不想跑步的借口。请看看我们站在客观立场上总结的跑步为什么让人感觉很棒的
几大理由。
如果感到快乐，我就不是真正的跑者
这是所有误区中最让人遗憾的解读。太多的人认为跑步一定是一场痛苦的磨练，
尤其是认真的跑者，对疼痛有种莫名的渴望。事实不然，跑步应该是快乐的！有一个良好的开端，
再制定例行的训练计划，结交一些志同道合的跑友，找到你的最佳状态，再时不时地查看一下进度，
你就会深深地爱上跑步。
下一篇文章：跑步必备装备
了解特定跑步装备背后的性能创新，
让你看到并感受出其中的不同。
相关文章：解决跑步的常见问题
什么是跑步？你是崭露头角的跑步明星，
让我们帮你解决跑步过程中遇到的“常见问题”。
各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划
跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？
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