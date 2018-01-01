训练建议 让路线设计简单明了。想办法充分利用你在跑步途中经过的

城市街区、小径或空地。别忘了考虑完成你的艺术杰作时涉及的跑动距离，

这是为了避免路线设计过长（或是过短，以致不能抵达终点）。配速应以感觉舒适为宜，

类似上一轮跑步。跑得更远并不意味要提升速度或强度，只表示延长跑步距离。