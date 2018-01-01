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各就各位、预备、开跑：跑步 4/10

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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跑步 4：
地图绘制者 你已经在配速和距离方面经过训练。
现在是时候拉长跑步距离，无论这对你意味着什么。

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无论是一公里还是五公里，同样面临挑战。你很快会发现
（如果你尚未发现！）跑步就是不断挑战自我极限，
提升耐力、距离和速度表现。最重要的是享受其中的乐趣。

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训练目标 这项训练旨在让你认识耐力跑，让你不因跑步的里程而止步。
保持积极心态，发挥创意精神，强势攻克目标距离。

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训练课程 跑步是一门艺术。现在，你就是艺术家。你的主要目标是跑出比以往更长的距离。
借助 Nike+ Running App 设计一条创意路线，让注意力从公里数中解脱出来，
将你的首次耐力跑变成可以与朋友分享的非凡杰作。

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训练建议 让路线设计简单明了。想办法充分利用你在跑步途中经过的
城市街区、小径或空地。别忘了考虑完成你的艺术杰作时涉及的跑动距离，
这是为了避免路线设计过长（或是过短，以致不能抵达终点）。配速应以感觉舒适为宜，
类似上一轮跑步。跑得更远并不意味要提升速度或强度，只表示延长跑步距离。

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下一次跑步：实力升级 你已经完成一半了！这里几乎都是下坡了，
但是本轮跑步中，你需要攻克的上坡跑除外。

相关文章：解决跑步的常见问题 什么是跑步？你是崭露头角的跑步明星，
让我们帮你解决跑步过程中遇到的“常见问题”。

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