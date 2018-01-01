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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步中的第 5 轮

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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第 5 轮跑步：
实力升级 在 10 轮跑步挑战中，你已经完成了一半。干得漂亮。

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好消息，从这里开始，我们就几乎都是下坡了。说到坡度跑 … 准备好
迎接这项训练。为什么？我们不打算告诉你，因为它们很有趣。而且
它们十分重要。挑战自己，冲到最高位置，
然后庆祝你攻克的距离。

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训练目的 在训练中加入坡度跑，或各种类型的斜坡跑，假以时日，
你会成为更强壮的跑者。它不仅能改善你的心血管系统，还能增强臀大肌，
提升你的跑步效率。

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训练课程 选择一条大小适中的坡道/阶梯/斜坡，尽可能快速地向上奔跑，
然后慢跑下坡/阶梯进行恢复。每一次达到坡顶我们并不要求为了胜利欢呼或是跟跑者击掌庆祝，但是这样做会让我们彼此鼓励。

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提示 上坡时不要将身体过度前倾。略微前倾，
下巴朝着胸部即可。缩小步幅，减轻股四头肌的压力，
同时保持快节奏，摆动手臂产生动力。下坡时，控制呼吸节奏，
减缓心跳频率。

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下一次跑步：身体恢复 这次跑步中，按照你自己的速度，
但主要的目标还是让你的身体有机会得到恢复。

相关文章：找到适合自己的方式 你已经尝试了几种不同的跑步。这时应该思考
你的跑步方式会对跑步体验产生什么影响。

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