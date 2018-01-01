现在，你已经获得快跑体验。接下来，你的奔跑速度应该攀升到新的水平。

这些提示可以帮助你找到你的快，发掘疾速潜能。

找到适合你的节奏

你可以在跑步时使用不同的装备。进行速度训练时，你需要挑战自己的极限，

结果可能会略有不适。如果是其他类型的跑步，在大部分情况下，你应该要还能说话

（呼吸匀称）。最理想的节奏就是在运动强度可以忍受的前提下，

不断挑战自己。

结束时的速度比开始时的速度快

实践前慢后快的跑步策略，这意味着跑程后半段的速度要快过

前半段。可能你需要花一些时间来了解自己的身体，以找到合适的节奏，

但你也会发现再也找不到比在冲刺阶段飞奔更棒的感觉了。

按自己的节奏加速

不要将自己与其他人比较。每次跑步的目标是在最后阶段拥有比

在开始阶段更佳的状态。注意，你所要做的就是成为更好的

自己，发掘你的疾速潜能。

准备好你的下一次疾速跑

想想你喜欢的田径明星。把自己想象成他/她。现在，设想一下，

你正在参加跑步比赛。在奥运会上。疾速跑会让你真切地体会到那些田径明星

在重大赛事中的感受。假以时日，

你也能成为田径场上的明星。因为你们都是精英。