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各就各位、预备、开跑：发掘疾速潜能
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找到你的快，发掘疾速潜能
现在，你已经获得快跑体验。接下来，你的奔跑速度应该攀升到新的水平。
这些提示可以帮助你找到你的快，发掘疾速潜能。
找到适合你的节奏
你可以在跑步时使用不同的装备。进行速度训练时，你需要挑战自己的极限，
结果可能会略有不适。如果是其他类型的跑步，在大部分情况下，你应该要还能说话
（呼吸匀称）。最理想的节奏就是在运动强度可以忍受的前提下，
不断挑战自己。
结束时的速度比开始时的速度快
实践前慢后快的跑步策略，这意味着跑程后半段的速度要快过
前半段。可能你需要花一些时间来了解自己的身体，以找到合适的节奏，
但你也会发现再也找不到比在冲刺阶段飞奔更棒的感觉了。
按自己的节奏加速
不要将自己与其他人比较。每次跑步的目标是在最后阶段拥有比
在开始阶段更佳的状态。注意，你所要做的就是成为更好的
自己，发掘你的疾速潜能。
准备好你的下一次疾速跑
想想你喜欢的田径明星。把自己想象成他/她。现在，设想一下，
你正在参加跑步比赛。在奥运会上。疾速跑会让你真切地体会到那些田径明星
在重大赛事中的感受。假以时日，
你也能成为田径场上的明星。因为你们都是精英。
下一篇文章：所有跑者都是运动员
你不止是一位跑者。你也是一名运动员。了解为什么说交叉训练
是充分利用恢复日的好方法。
下一篇文章：找到适合自己的方式
现在，你已经尝试过几种不同的跑步方式。接下来应该思考一下，
你的跑步方式对跑步体验具有哪些影响。
各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划
跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？
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