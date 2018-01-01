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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步中的第 10 轮
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各就各位、预备、开跑
第 10 轮跑步：
跑，自己
就是这样，你基本上做到了。
是吧，我们说过，10 轮跑步不会太难。只要一点动力、
一点支持和你的努力。跟我们一起重复：“我是一名跑者。”
现在，以你喜欢的方式跑几公里，庆祝你的进步。系紧鞋带，随心畅跑。
训练目标
今天完全由你掌控。去哪跑、跑多久、和谁跑，一切由你作主。无论你做什么，要记住，
你的目标是更强大、更健康、更迷人。
训练课程
今天我们自由奔跑。选择一条你一直想尝试的新路线，来一次冒险之旅；
与现在或曾经速度超过你的朋友，一起痛快疾驰；或戴上耳机，
调至钟爱的播放列表，畅跑几公里。你是跑者，选择由你掌控。
提示
跑者在路上。这只是旅程的开始，没有终点……前方只会出现更多的起跑线。
目标让你持续前行，朋友让你充满动力。
而目标和朋友尽在 nike.com/nrc
前方没有终点
跑者在路上。了解目标如何让你持续前行，
朋友如何让你充满动力。
阅读更多内容
相关文章：跑者术语
学会说内行话。掌握内行人的用语
能让你成为一个地地道道的跑者。
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