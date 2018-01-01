训练目的 在一段跑步中混合多种跑步速度，或称法特莱克跑（瑞典语中的“速度游戏”，跑步词典中较为有趣的表达之一），

让你的身体学会如何变换速度， 在快、慢、困难、轻松等不同模式间任意切换。当你成长为一名真正的跑者后

这些不同速度和费力程度的练习都将派上用场。 利用音乐帮助你完成此次跑步练习。