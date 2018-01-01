已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

各就各位、预备、开跑：跑步 2/10

跑步计划
各就各位、预备、开跑
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run1_P1.jpg

跑步 2：
攻克阻碍 把街头当做你的私人舞台。

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P2.jpg

现在，跑动起来，找到你的最佳状态，伴随定制播放列表调整你的跑步节奏，尝试不同的速度。
开始跑吧！尽情享受这段旅程。

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P3.jpg

训练目的 在一段跑步中混合多种跑步速度，或称法特莱克跑（瑞典语中的“速度游戏”，跑步词典中较为有趣的表达之一），
让你的身体学会如何变换速度， 在快、慢、困难、轻松等不同模式间任意切换。当你成长为一名真正的跑者后
这些不同速度和费力程度的练习都将派上用场。 利用音乐帮助你完成此次跑步练习。

NikeDigital_RN_RSG_Run2_P4.jpg

跑前准备 选择 4 首喜欢的曲目，创建一个播放列表。曲目依次为：慢、快、慢、快而有趣。

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P4.jpg

训练课程 收听播放列表，并开始跑步。播放慢速曲目时，进行轻松跑，播放快速曲目时，加快速度。
跟随音乐的节奏变换你的跑步速度。可选择全程循环播放。

NikeDigital_RN_RSG_Run1_P5.jpg

提示 查看 Nike+ Running App，确认你在播放节奏劲爆的曲目时是否跑出了你的最快速度。
进入跑步详细信息屏幕，将手机转到横屏模式，
查看跑步过程中的速度变化。

NikeDigital_RN_RSG_Run2_P7.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Run2_P8.jpg

下一次跑步：恒速控制 在此次训练中，你需要找到让你感觉舒适的速度，
并在跑步中保持这一速度。你要做的不是跑得更快。而是跑得更巧妙。

相关文章：纠正跑者的误区 关于跑步，你可能听说过不少奇谈怪论。
就让我们来一起来辨清事实，去伪存真。

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU.jpg

与全球 Nike+ Run Club 社区
一起乐享跑步和训练。

通过我们卓越的跑步 App，
追踪你的跑步路线、距离、配速和时间。

通过由 Nike 精英教练倾力打造的
100 多项训练计划，
优化跑步方式，
完善训练体验。

与我们并肩驰骋

NIKE+ RUNNING APP

NIKE+ TRAINING CLUB

跑步鞋

跑步服装

跑步装备

精选推荐

Loading