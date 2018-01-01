让我们来理清一些

作为冉冉上升中的跑步明星的你可能会遇到的“常见问题”。

跑步前要做拉伸训练吗？

传统的静态拉伸训练并不适合尚未预热的肌群。建议做完热身后再进行拉伸训练。臀部、

股四头肌和肌腱拉伸练习，以及高抬腿、A-Skip和 B-Skip等动态性更高的动作

都是能让你的身体为跑步做好准备的绝佳方式。

跑步对膝部有坏处吗？

跑步能帮助强化膝关节周围的肌群，并增强骨密度。尽管任何运动尝试都有潜在的风险，

但包含恢复环节的合理跑步计划

可以让你不断变强。开始跑步旅程前，请寻求医生的建议。

跑步前应该要吃东西吗？

这个问题的回答因人而异，不过总的来说，

跑步前不应吃得过饱，也不宜太饿。理想情况下，跑前 1.5 到 2 小时摄入

一些含有复合碳水化合物和蛋白质的点心，应该能为你的跑步提供足够能量。

坚持跑步是不是就可以让我随心所欲地吃我爱吃的东西？

不是，坚持跑步并不意味着你就能随意摄入你最爱的垃圾食品。食物是你的能量来源，因此，

营养的膳食将能帮助你跑得更好。不过记住，平衡才是关键。所以，如果你想来点蛋糕奖励自己，那就去吧！

跑步的时候怎样携带饮水和手机最方便？

如果你在跑步时不想使用各种精心设计的功能性包袋，

也可以通过其他一些方式携带你所需的补给品。

你可以选择带有功能性口袋的短裤、智能手机臂带、

以及轻质水壶腰带等。

使用跑步机跑步和户外跑步有什么区别？

跑步机等于在拉动你脚下的地面，相比户外跑步具有较小的空气阻力。在比较恶劣的天气或想要减轻冲击力

绝大多数跑步机都带有软垫）的情况下，

跑步机都是一个不错的选择。而户外跑步

则能给你探索新的地域、欣赏沿途景色的机会。

他们是怎么回事……

结队跑步？

过去，他们也许常常从人们眼前经过却从不被注意，但是现在，你会开始发现这些在清晨跑步的俱乐部成员们。

这些俱乐部规模可大可小，成员的年龄、经验水平和训练强度都各不相同，但所有跑步俱乐部都有一个

共同点：社群。

查找你身边的 NRC 地点，和我们一起奔跑吧。http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club

什么时候需要运动水壶腰带？

一些进行远距离长跑训练的跑者需要佩戴运动水壶腰带，以便存放食物和饮品。也许你还不需要携带补给品，

但补充水分对于所有跑者都非常重要。进行较短距离的快速跑步时，可以不用携带饮用水，

但进行较长距离的跑步时，建议考虑随身携带饮用水。如果可能，

请在规划跑步路线时途经一些能供应饮用水的地点，或携带足够的现金以便在外购买饮用水。

小腿有奇怪的痛感是怎么回事？

跑者们将这称为胫前疼痛。胫前疼痛不是件小事，

通常发生在你过快提高训练速度和强度的情况下。

有一个方法可以从源头上避免发生这种情况，即谨慎地提高训练的速度和强度。这里有一个黄金法则：

进行较长距离的跑步时，所增加的距离不得超过之前距离的 10%。

岔气是怎么回事？

这种情况很常见，跑步新手尤其如此，因为你的身体还未适应

跑步中所产生的冲击。如果岔气，深呼吸，

并在每次吐气时排尽腹腔中的空气。这种引起岔气的冲击还可能会造成肠胃不适。我们能够明白你的

感受。真的！不过不用担心。我们都是这样过来的。经过一段时间后，你就会知道要怎样调整你的跑前饮食习惯，

从而避免这类情况的发生。

赤足跑步好不好？

当然，在柔软的草地和泥土上赤足慢跑的感觉很不错。不过，不管你听说了什么，

你都没有必要重新调整你的跑步方式，或是通过购买零高差跑鞋来以“正确的方式”跑步。你自己的方式就是正确的方式。