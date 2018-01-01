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各就各位、预备、开跑：跑步常见问题解答
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（到底什么是跑步）
解决关于跑步的常见问题。
让我们来理清一些
作为冉冉上升中的跑步明星的你可能会遇到的“常见问题”。
跑步前要做拉伸训练吗？
传统的静态拉伸训练并不适合尚未预热的肌群。建议做完热身后再进行拉伸训练。臀部、
股四头肌和肌腱拉伸练习，以及高抬腿、A-Skip和 B-Skip等动态性更高的动作
都是能让你的身体为跑步做好准备的绝佳方式。
跑步对膝部有坏处吗？
跑步能帮助强化膝关节周围的肌群，并增强骨密度。尽管任何运动尝试都有潜在的风险，
但包含恢复环节的合理跑步计划
可以让你不断变强。开始跑步旅程前，请寻求医生的建议。
跑步前应该要吃东西吗？
这个问题的回答因人而异，不过总的来说，
跑步前不应吃得过饱，也不宜太饿。理想情况下，跑前 1.5 到 2 小时摄入
一些含有复合碳水化合物和蛋白质的点心，应该能为你的跑步提供足够能量。
坚持跑步是不是就可以让我随心所欲地吃我爱吃的东西？
不是，坚持跑步并不意味着你就能随意摄入你最爱的垃圾食品。食物是你的能量来源，因此，
营养的膳食将能帮助你跑得更好。不过记住，平衡才是关键。所以，如果你想来点蛋糕奖励自己，那就去吧！
跑步的时候怎样携带饮水和手机最方便？
如果你在跑步时不想使用各种精心设计的功能性包袋，
也可以通过其他一些方式携带你所需的补给品。
你可以选择带有功能性口袋的短裤、智能手机臂带、
以及轻质水壶腰带等。
使用跑步机跑步和户外跑步有什么区别？
跑步机等于在拉动你脚下的地面，相比户外跑步具有较小的空气阻力。在比较恶劣的天气或想要减轻冲击力
绝大多数跑步机都带有软垫）的情况下，
跑步机都是一个不错的选择。而户外跑步
则能给你探索新的地域、欣赏沿途景色的机会。
他们是怎么回事……
结队跑步？
过去，他们也许常常从人们眼前经过却从不被注意，但是现在，你会开始发现这些在清晨跑步的俱乐部成员们。
这些俱乐部规模可大可小，成员的年龄、经验水平和训练强度都各不相同，但所有跑步俱乐部都有一个
共同点：社群。
查找你身边的 NRC 地点，和我们一起奔跑吧。http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club
什么时候需要运动水壶腰带？
一些进行远距离长跑训练的跑者需要佩戴运动水壶腰带，以便存放食物和饮品。也许你还不需要携带补给品，
但补充水分对于所有跑者都非常重要。进行较短距离的快速跑步时，可以不用携带饮用水，
但进行较长距离的跑步时，建议考虑随身携带饮用水。如果可能，
请在规划跑步路线时途经一些能供应饮用水的地点，或携带足够的现金以便在外购买饮用水。
小腿有奇怪的痛感是怎么回事？
跑者们将这称为胫前疼痛。胫前疼痛不是件小事，
通常发生在你过快提高训练速度和强度的情况下。
有一个方法可以从源头上避免发生这种情况，即谨慎地提高训练的速度和强度。这里有一个黄金法则：
进行较长距离的跑步时，所增加的距离不得超过之前距离的 10%。
岔气是怎么回事？
这种情况很常见，跑步新手尤其如此，因为你的身体还未适应
跑步中所产生的冲击。如果岔气，深呼吸，
并在每次吐气时排尽腹腔中的空气。这种引起岔气的冲击还可能会造成肠胃不适。我们能够明白你的
感受。真的！不过不用担心。我们都是这样过来的。经过一段时间后，你就会知道要怎样调整你的跑前饮食习惯，
从而避免这类情况的发生。
赤足跑步好不好？
当然，在柔软的草地和泥土上赤足慢跑的感觉很不错。不过，不管你听说了什么，
你都没有必要重新调整你的跑步方式，或是通过购买零高差跑鞋来以“正确的方式”跑步。你自己的方式就是正确的方式。
下一篇文章：跑者的专业术语
学会说内行话。掌握内行人的用语
能让你成为一个地地道道的跑者。
相关文章：跑步为什么会让人感觉很棒
跑步给健康方面带来的好处固然重要，
但跑步之所以能成为消磨闲暇时光的最酷方式，还有很多其他方面的原因。
各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划
跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？
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