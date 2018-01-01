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各就各位、预备、开跑：教练寄语
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寄语
“各就各位、预备、开跑”方案旨在通过带你走进我们的跑步世界，帮助你成为更出色的跑者。
你知道自己已经是一名跑者了，对吗？这件事情毋庸置疑。唯一的问题是，
你有没有开始跑步。只要开始了，你就会是跑者。
我们为你集齐了开始跑步旅程可能会需要的一切。
随着“各就各位、预备、开跑”方案的推进，你会了解到有关跑步的基本知识，
并将通过 10 次有趣的训练收获自信、获得动力，最终发现跑步运动
令来自世界各地的数百万运动员如此着迷的奥秘。当你结束此次旅程的时候，也就是你准备好
在自己的跑步冒险之旅中起飞的时候。不过别担心 — 你永远不会是独自一人。Nike+ Run Club 会一路相伴，
为你继续前行提供支持。
坚持这一旅程并不容易。总有些日子，你会不想穿上你的跑鞋。但也总有些日子，
你的心和双脚会随着奔跑前行的动作一起翱翔。无论遇到其中的哪一种，都值得你开怀接纳，
因为所有这些日子，都会让作为运动员的你变得更强。
我们将会向你介绍不同的跑步方式。你会接触到恢复跑、法特莱克跑、
间歇跑和节奏跑。（你甚至还会知道这些概念的含义！）
听起来很刺激，是吗？其实不然。这只是跑步而已。不管你信不信，你都注定要跑步！
所以，尽情享受其中的乐趣吧。别忘了，我们会与你一路相伴，在旅程中的每一步为你提供指导、指引和动力。
我们对你有信心。
祝好，
Chris Bennett，Nike+ 全球主教练
跑步 1：从这里出发
通过简单的往返跑开始此次练习。跑起来，慢慢调整你的精神和身体状态，
为达到理想的跑步状态做好预热。
相关文章：这就是“各就各位、预备、开跑”方案
开启 NRC 跑步世界的指南。在跑步世界中，我们彼此联结在一起，
因为我们都有同一个特点：我们都注定要成为跑者。（对，也包括你。）
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