“各就各位、预备、开跑”方案旨在通过带你走进我们的跑步世界，帮助你成为更出色的跑者。



你知道自己已经是一名跑者了，对吗？这件事情毋庸置疑。唯一的问题是，

你有没有开始跑步。只要开始了，你就会是跑者。



我们为你集齐了开始跑步旅程可能会需要的一切。



随着“各就各位、预备、开跑”方案的推进，你会了解到有关跑步的基本知识，

并将通过 10 次有趣的训练收获自信、获得动力，最终发现跑步运动

令来自世界各地的数百万运动员如此着迷的奥秘。当你结束此次旅程的时候，也就是你准备好

在自己的跑步冒险之旅中起飞的时候。不过别担心 — 你永远不会是独自一人。Nike+ Run Club 会一路相伴，

为你继续前行提供支持。



坚持这一旅程并不容易。总有些日子，你会不想穿上你的跑鞋。但也总有些日子，

你的心和双脚会随着奔跑前行的动作一起翱翔。无论遇到其中的哪一种，都值得你开怀接纳，

因为所有这些日子，都会让作为运动员的你变得更强。



我们将会向你介绍不同的跑步方式。你会接触到恢复跑、法特莱克跑、

间歇跑和节奏跑。（你甚至还会知道这些概念的含义！）



听起来很刺激，是吗？其实不然。这只是跑步而已。不管你信不信，你都注定要跑步！



所以，尽情享受其中的乐趣吧。别忘了，我们会与你一路相伴，在旅程中的每一步为你提供指导、指引和动力。



我们对你有信心。

祝好，



Chris Bennett，Nike+ 全球主教练