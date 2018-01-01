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首先，跑步有益健康。而且，这项运动很酷。
跑步带来的健康益处固然重要，但它之所以能成为
酷炫的休闲方式，还有很多其他原因。下面介绍其中的几点原因。
免费注册
无需按月缴费！不需要购买高档健身房的会员卡， 只要系紧鞋带，向前冲。更让人开心的是，健身房里
那个喜欢在深蹲时大喊大叫的家伙丝毫不会干扰到你。
随时随地开跑
系紧鞋带，世界就在你的脚下。不论是在当地高中校园的跑道上、公园里，还是在跑步机上，
甚至是在休假时，你尽可随时随地开启你的跑步旅程。
让跑步成为你的“私人专属时间”
让人窒息的工作？孤独的幽闭症？期末疲劳战？跑步是一种非常棒的减压方式，走出去，感受
大自然的魅力，寻找你的禅意。不论是收听自己喜欢的网络广播、全新专辑，还是
享受片刻的安宁，跑步都会让你从繁琐的生活中逃离，感受心灵的解脱。迈开双腿，让一天的压力消失无踪。
跑步让你感觉自己像是超级英雄
没有什么可以像跑步一样，让你觉得世界尽在你的掌控之下，尤其是在
晨跑和夜跑时。萎靡不振和懒惰这两个大恶人在你的面前不堪一击，人们对你
啧啧称赞。跑步，让你演绎自己的传奇人生。
追踪你的进度
看着自己不断进步总是让人欲罢不能，这也是众多跑者记录跑步数据的主要原因之一。你可以使用 Nike+ Running App
追踪自己的进度，比较不同训练的成效。你可以在途中随时使用该 App
记录你跑步的速度、距离和心情。更可分享自己的跑步自拍照。
结交新朋友…
...和这群可爱的家伙一起度过愉快的时光。跑步有助于结交拥有共同目标的新朋友，
也能启迪当下的跑友们朝着同一个目标奋斗。记住，你可以
使用 Nike+ Running App 来查找要结交的朋友。跑步还是跟狗狗一起锻炼的好机会，
一起在阳光下嬉戏，让你换个方式和它相处。
赢得炫耀的资本
制定并以绝对的优势实现你的目标，然后让朋友见证自己的喜悦，这种成就感简直无法言喻。让 Nike+
Running App 帮助你广而告之。即便你的身边没有同伴相随，朋友们也会在
Facebook 上为你加油打气，在 Twitter 和 Instagram 上欣赏你的跑步照片。
让跑步成为乐享健康的方式
“每周只要跑两到三次，你就会焕发勃勃生机。比健康快乐跑效果更好的
跑步方式是什么？快乐舞会跑。收听 QQ音乐 上的“各就各位、
预备、开跑”播放列表，让跑步更加轻松畅快。感受全新动感节拍。准备开启你的
跑步旅程了吗？让我们一起跟着节奏舞动。”
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