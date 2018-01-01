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各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划
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10 轮跑步计划
跑步的第一法则就是跑。听起来很简单，对吗？
但是万事开头难，所以让我们跨越这道障碍，立即开启初跑体验。
开始计划
跑步 1：出门开跑
进行简单的往返跑，开启跑步体验。只需踏上路面，慢慢预热身心，
让自己接受跑步这个想法。
开始跑步
跑步 2：攻克阻碍
将街道当作你的专属舞台。
跟随专属播放列表的节奏，迈开步伐，
找到理想状态，同时体验配速变化。
开始跑步
跑步 3：恒速控制
这一轮训练的目的是，
在跑步过程中找到让你感到舒适的配速。
与提升跑步速度无关。与优化跑步方式也无关。
开始跑步
跑步 4：地图绘制者
是时候拉长跑步距离，无论这对你意味着什么。
无论是 1 公里还是 5 公里，同样面临挑战。
开始跑步
跑步 5：实力升级
你已经完成一半了！这里几乎都是下坡了，
但是本轮跑步中，你需要攻克的上坡跑除外。
开始跑步
跑步 6：恢复
按照你自己的配速，
但主要的目标还是让你的身体有机会得到恢复。
开始跑步
跑步 7：释放狂野
有时，你需要释放心中的野兽，
尽你所能，激烈、疾速、畅快地跑一场。
开始跑步
跑步 8：公里终结者
是时候再来一场长跑了。没错，你要大干一场，
好好跑上几公里。这是一场里程碑式的跑步。
开始跑步
跑步 9：碾压跑道——征战跑场
你现在已准备好碾压跑道——征战跑场。400 米的椭圆形跑道专为真正的跑者而生。
在接下来的训练中，你属于这里。
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跑步 10：奔跑渴望
跟我们一起重复：“我是跑者。”现在，以你喜欢的方式跑几公里，庆祝你的进步。
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