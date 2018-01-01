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各就各位、预备、开跑：所有跑者都是运动员

跑步计划
各就各位、预备、开跑
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所有跑者
都是运动员 热力开练，提升跑步速度，塑就迷人体态，强健自身体魄。

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你已经热力完成六轮跑步，但猜猜怎么了？你不只是一位跑者。你也是一名运动员。
交叉训练是充分利用恢复日的好方法。 要想提升跑步表现，除跑步外，你还应该进行其他训练。 交叉训练可以强化核心肌群，锻炼腿部力量，增加步幅，
刷新跑步记录。我们可以通过 Nike+ Training Club 训练，提升我们的力量、速度和健美表现。我们
建议在恢复日使用 NTC App 进行训练，或利用一项训练完善你的跑步计划。 这里是部分 NTC 训练，助你热力开练 锻炼耐力： 高强度入门 高强度间歇性训练初阶练习，丰富训练动作给身体的每一部分带来挑战。 有氧热力训练 通过强劲有力的动作和稳定性训练，提高反应速度，雕塑肌肉线条。 拉伸放松，可以尝试： 跑前热身瑜伽训练 在这项以瑜伽为灵感的 6 分钟练习中，弯腰、呼吸、找到你的节奏，提升跑步表现。
训练前后都可以进行这项练习。 瑜伽准备训练 开始训练动作，通过这一舒缓的瑜伽先导训练，探索瑜伽动作中的姿势和技巧。 强化核心肌： 核心稳定性训练 重点锻炼核心肌，强化支撑髋关节的肌群，
提升迈步力量。 腹部与手臂训练 这项力量型训练融合多种训练动作，侧重交替锻炼上半身和下半身肌群，
同时持续激活核心肌。

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相关文章：常见问题大清扫 什么是跑步？你是崭露头角的跑步明星，
让我们帮你解决跑步过程中遇到的“常见问题”。

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这些提示可以帮助你找到你的快，发掘疾速潜能。

各就各位、预备、开跑：10 轮跑步计划 跑步的第一法则就是跑。
听起来很简单，对吗？

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