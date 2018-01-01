你已经热力完成六轮跑步，但猜猜怎么了？你不只是一位跑者。你也是一名运动员。

交叉训练是充分利用恢复日的好方法。

要想提升跑步表现，除跑步外，你还应该进行其他训练。

交叉训练可以强化核心肌群，锻炼腿部力量，增加步幅，

刷新跑步记录。我们可以通过 Nike+ Training Club 训练，提升我们的力量、速度和健美表现。我们

建议在恢复日使用 NTC App 进行训练，或利用一项训练完善你的跑步计划。

这里是部分 NTC 训练，助你热力开练

锻炼耐力：

高强度入门

高强度间歇性训练初阶练习，丰富训练动作给身体的每一部分带来挑战。

有氧热力训练

通过强劲有力的动作和稳定性训练，提高反应速度，雕塑肌肉线条。

拉伸放松，可以尝试：

跑前热身瑜伽训练

在这项以瑜伽为灵感的 6 分钟练习中，弯腰、呼吸、找到你的节奏，提升跑步表现。

训练前后都可以进行这项练习。

瑜伽准备训练

开始训练动作，通过这一舒缓的瑜伽先导训练，探索瑜伽动作中的姿势和技巧。

强化核心肌：

核心稳定性训练

重点锻炼核心肌，强化支撑髋关节的肌群，

提升迈步力量。

腹部与手臂训练

这项力量型训练融合多种训练动作，侧重交替锻炼上半身和下半身肌群，

同时持续激活核心肌。