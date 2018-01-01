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高强度入门
高强度间歇性训练初阶练习，丰富训练动作给身体的每一部分带来挑战。
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拉伸放松，可以尝试：
跑前热身瑜伽训练
在这项以瑜伽为灵感的 6 分钟练习中，弯腰、呼吸、找到你的节奏，提升跑步表现。
训练前后都可以进行这项练习。
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这项力量型训练融合多种训练动作，侧重交替锻炼上半身和下半身肌群，
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