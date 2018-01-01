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各就各位、预备、开跑：10 大跑步计划

各就各位、预备、开跑
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预备跑 开启畅跑旅程的预备跑

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跑步为什么会让人感觉很棒 跑步给健康方面带来的好处固然重要，但跑步之所以能成为消磨
自由时光的最酷方式，还有很多其他方面的原因。

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纠正跑者的误区 关于跑步，你可能听说过不少奇谈怪论。
就让我们来一起来辨清事实，去伪存真。

跑步必备装备：101 了解特定跑步装备背后的性能创新，
让你看到并感受出其中的不同。

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与我们并肩驰骋 跑步的第一法则就是跑。听起来很简单，对吗？
但是万事开头难，所以，让我们越过这道障碍，即刻开始你的第一跑。

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找到适合自己的方式 现在，你已经尝试过几种不同的跑步方式。接下来应该思考一下，
你的跑步方式对跑步体验具有哪些影响。

找到你的快，发掘疾速潜能 现在，你已经获得快跑体验。接下来，你的奔跑速度应该攀升到新的水平。
这些提示可以帮助你找到你的快，发掘疾速潜能。

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所有跑者都是运动员 你不止是一位跑者。你也是一名运动员。了解为什么说交叉训练是充分利用恢复日的好方法。

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常见问题大清扫 什么是跑步？你是崭露头角的跑步明星，
让我们帮你解决跑步过程中遇到的“常见问题”。

跑者术语 学会说内行话。掌握内行人的用语
能让你成为一个地地道道的跑者。

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