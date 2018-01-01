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认知误区：内旋

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认知误区 内旋

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忘记过去所有关于挑选合适的跑步鞋的建议。

当你走进跑步用品店买跑步鞋时，店员通常会请你在跑步机上跑几步，进行一个快速的步态
分析，了解双足在跑步时的情况。双足只是稍有内翻（居中）？内翻超过正常水平
（过度内旋）？还是外翻（外旋）？足弓的情形如何？是扁平、高弧度、僵硬还是柔软？
店员会根据观察结果为你推荐一双合适的跑步鞋，帮助你解决你的内旋问题。
Nike Performance Council 成员，同时也是 Michael Johnson Performance (MJP) 公司的 MS、PT 兼全球效能总监 Lance Walker 说道：“
内旋是足部的一种自然动作，有助于均匀分布双足落地时产生的冲击力。如果是正常内旋或居中步态，身体的负荷系统就像是
一个橡皮圈，具有弹性，可以有效提升效能。”
所以进行店内步态分析的初衷是，如果你是过度内旋（多数跑者属于这种类型）
或外旋，店员将从理论的角度为你推荐有针对性的跑步鞋，帮助你的双足恢复到更自然的步态，
尽量与身体的其他部分保持平齐，从而降低在跑步过程中受伤的风险。但事实上，跑步鞋本身并不能
自动改变你的内旋模式，通常还要进行一些有助加强足部力量和灵活性的训练，所以说，单凭
上述信息来确定鞋款并不十分准确。此外，每个跑者都有自己独特的步态。
“要让跑者保持健康的状态，最好的办法是选择一双让自己感觉舒服的鞋子，而不是虽然是专门为你打造的，
但是却不舒服的鞋子。”Walker 说道， “目前已有科学的论据支持这一观点。如果你忘记了自己的主观感觉，将会产生更多问题
。”换言之，你的主观偏好重于理论规定。每一次。
“最后，如果专家曾为你进行过全身生物力学分析，并强化了整个运动链，而且你在以不同速度跑步时
会穿着不同类型的跑步鞋，专家也告诉了你，穿着哪双舒服的跑步鞋跑步的效能更高，
那就最理想了。”Walker 补充道。但是，单单仅看你的足弓和/或内旋模式并不足以选择出最适合你的鞋款。
我们现在已经知道，只完成这一步，再制定一个相应的解决方案，这样也不是完全科学的。在选择具有非凡缓震效果、
卓越的稳定性或灵活性的鞋款时，要考虑的因素还有很多，不论你的双足是柔软还是僵硬，
不论你每周跑 10 英里还是 60 英里，也不管你是否容易受伤，总之，每个人的个体信息各不相同。
所以，你还可以尝试一下其他更贴合你的足型，让你感觉更好的跑步鞋（根据你的个人偏好），看看它们的效果如何，然后再做决定。

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内旋（双足着地时略微内翻）是一种自然动作，
有助于均匀分布迈步时产生的冲击力。自然
内旋时的步态居中。

快速小结

而过度内旋时，双足内翻的程度会超过正常水平；
外旋则指迈步时双足略微外翻。

为了达到理想的成效，请根据你个人的跑者信息
和你的偏好选择跑步鞋，或者选择
让你在跑步时感觉最舒服的跑步鞋，而不能遵循千篇一律的固有模式。

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