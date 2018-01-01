此类损伤在跑者中很常见，对跑步可能有深远的影响，

但是也有几种解决办法。

如果你也得过“足底筋膜炎”，就会知道为什么要对其唯恐避之不及了。足底筋膜指的是

从足跟部位贯穿到足部中间的一组厚实的纤维组织，负责支撑足弓，当其发炎和/或过度拉伸后，

就会导致从足跟到脚尖的整个足底产生尖锐的疼痛感。通常在早晨起床后刚迈出的几步最为

疼痛。不幸的是，这种疼痛在跑者中极为常见。





Nike Performance Council 成员，同时也是 Michael Johnson Performance (MJP) 公司的 MS、

PT 兼全球效能总监 Lance Walker 说到：“导致足底筋膜炎的

风险因素有很多。比如体重过重，因颈部、下肢或神经肌肉不平衡导致的灵活性、

稳定性或柔韧性降低，臀肌的发力模式异常等等。”如果你在跑步过程中反复遇到上述问题，

可能会影响到整个运动链，导致足底筋膜紧张，最终演变成过劳性损伤。





鉴于大多数跑者都遇到过足底筋膜炎或其他损伤，要真正地防患于未然，首先你要成为一名体魄更强健、

平衡力更出众、柔韧性更高、效能也更高的跑者（或运动员）。虽然目标相同，但是对你和其他跑友而言，

具体的过程可能会有所不同。





首先要做的是，分析你的自然跑步姿势，并将可能会遇到的问题直接处理掉。“譬如，

在疾速奔跑时足跟着地，可能会导致肌腱拉伤、速度变慢，甚至造成减震防护问题，

这是因为足跟接触的是你身体前方的地面，而你的胫骨还在朝反方向运动。” Walker 说道。如果是中足部位

着地，可以有效减轻冲击，不过你还是需要到健身房做一些室内训练或其他非跑步类的训练，

以加强臀部的力量，稳定骨盆，加强脚踝部位的力量，让脚踝更灵活，同时提高足弓的稳定性。调整跑步姿势，

让双脚恰好位于臀部下方，同时身体略微前倾，从而解决从头到脚

可能出现的风险问题。





还有一种方法可以有效缓解跑步过程中对身体造成的反复冲击，并且显著降低发生各种损伤（包括足底筋膜炎）

的风险，即混搭不同类型的训练，同时在进行不同的训练时穿着相应类型的运动鞋。每一次的跑步都要有针对性，

不论是提升力量、速度还是耐力。同样，穿着的每双运动鞋也要有针对性。在 Nike，“耐力跑”类运动鞋具备

卓越的缓震性能，在长跑时，可以有效减震防护并缓和对关节的冲击。“疾速跑”类运动鞋则

更注重自然流畅的中足步态体验，可以有效缓解冲击，让你跑步时更加轻松省力。而“强度跑”类运动鞋主要是

加强跑步时的足部力量。 进行不同的训练时穿着对应款型的运动鞋，

可以有效提升训练成效。