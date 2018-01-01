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认知误区：赤足跑步

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认知误区 赤足跑步

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告别赤足/极简主义式跑步，
迎接强有力的自然步幅。

在鞋履诞生之前，人们都是赤脚跑步。几十年来，精英跑者已经将此类跑步形式纳入其跑步训练中。但是
直到大约 12 年前（2004 年）第一双 Nike Free 运动鞋的问世，这一概念才开始跻身主流理念。
两年前，在进行田径类调研时，Nike 设计师与斯坦福田径教练 Vin Lananna 进行过交谈，他将
其男子团队的成功（赢得 2002 年 NCAA 户外田径锦标赛的冠军）部分归功于在草地上的赤足训练。他称赤足训练令
运动员越来越强壮，能有效预防损伤。
“赤脚跑步会改变足部的激活模式，地面刺激能促使双脚形成强有力的步幅。运动员需要改善髋关节功能，充分激活
臀大肌，增加脚踝活动范围和下半身支撑性肌肉/关节
，”Nike Performance Council 成员 Lance Walker 如是说道。Lance Walker 拥有物理疗法硕士学位，现任迈克尔约翰逊运动训练中心 (Michael Johnson Performance) 的全球运动表现总监。“赤足训练
还能够收缩约 3 % 的步幅，提升跑步效率。”
但是赤足跑步也并非没有风险。因此，问题很快成了 Nike 如何将
“赤足”的潜在优势分享给广罗大众，而不是直接告诉他们脱下鞋去奔跑。为了找到答案，公司启动了自己的生物力学
研究项目，通过对 20 位男女在草地上赤足跑步进行研究，分析足部压力以及运动模式。来自设计师 Tobie Hatfield 的结论表明，
应该打造一款轻质、灵活、脚跟到脚趾落差低的跑步鞋，
鼓励采用自然的跑步步伐。因此，全新风格的 Nike Free 5.0 跑步鞋应运而生，其性能表现恰到好处的介于最稳定的
鞋 (10.0) 和赤脚 (0) 之间。
多年来，赤足/极简主义式跑步的理念已经发生彻底改变。赤足不再是答案。越来越
多的研究显示，运动员只有处于适合他们的跑步状态中才能够发挥出色表现。Nike 已经能够
微调设计，模拟自然的运动步伐，打造能令足部富有力量的跑步鞋，
使双足自然迈动，而不是简单的控制你的足部。最新的 Nike Free 科技（“Run Strong”）采用
具备动态灵活性的独特外底，能够在跑步过程中实现足部的自然伸展和收缩，使每一名跑者找到属于自己的自然步幅，
获得适合自己的运动状态。
“我们的‘自然跑步’训练大部分都是采用少量的高强度训练方式来进行的。”Walker表示。“对于我们来说，只需要令运动员在每周训练中处于
0（赤足）的状态，或接近这个数字，然后逐渐增加训练内容。这样，当他们穿上跑步鞋，
他们的足部将富有力量，跑步也富有效率。”

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快速小结

Nike Free 系列的设计最初是为让运动员能够在不脱掉鞋子的情况下自然跑动（实现提升
运动自由度和跑动效率等）。

最新版 Nike Free 科技能令足部自然迈动，而非
控制足部。其动态灵活的外底能够在跑步过程中跟随脚的变化
伸展收缩。

逐渐过渡到自然的跑步状态，减少支撑，慢慢增加跑步
距离。你的身体将适应此类训练，足部亦会变得愈发
强壮。

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为了实现自然的跑步体验，你可以选择动态灵活的
Nike Natural Motion 系列鞋履，体验跟随足部自然伸展与收缩的感受。

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