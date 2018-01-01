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NRC：查找跑步俱乐部

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查找跑步俱乐部

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在 Nike+ Run Club 实时训练中获得激励和指导，
找到由拥有共同爱好的 跑者组成的当地团队。
体验 NRC，从这里开始。

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预订当地的 Nike+ Run Club 活动名额，加入活力跑步社区，和职业选手一起开跑。

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完成你的首次英里跑步
想要了解如何跑步？我们的专家将
帮助你在身心两方面做好准备，
开启你的第一跑。不用一小时，
就能带你踏上持续终身的跑步旅程。

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与众人一起跑步
带上你的朋友，
并准备结识新伙伴。选择目标距离。
选择你的配速。在这个群体中，
所有跑者都能找到自己的位置。

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准备开跑
不论采用何种配速，
疾速跑都能帮助所有跑者练就更快更强的跑步实力。无论在跑道、
公园还是街道，这项融合不同速度及强度的训练
将为你开启更高层次的跑步健身体验。

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跑遍全城
透过当地跑者的眼睛，
发现新的风景、声音和美味。带着轻松的心情愉快开跑，
和我们一起跑遍全城。

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搭配高强度训练，
为跑步加点料
跑步与训练 交替进行。
这项训练将两者有机结合。通过
在跑步中融入高强度训练，
提升你的整体耐力、速度、平衡力及灵活性。

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刷新跑步距离
欢迎加入我们的长距离，社交性的耐力跑训练，
你具备良好的社交技能，我们提供音乐、补给和支持，
帮助你畅跑更远距离

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与全球 Nike+ Run Club 社区
一起乐享跑步和训练。

通过我们卓越的跑步应用程序，
追踪你的跑步路线、距离、配速和时间。

通过由 Nike 精英教练倾力打造的 100 多项训练计划，
优化跑步方式，
完善训练体验。

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我们命中注定要成为跑者 跑步从来不会拒绝他人。如果你想唤醒你内心的跑者，
 只需要系紧鞋带，出门去跑。

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所有的跑者都要成为运动员 不是仅靠一双腿就能跑得快， 还需要我们全身心投入，拥有不可阻挡的决心。

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每一次跑步都有一个目标 不只是一步接着一步， 有的时候 我们顶着压力前行。找到脚下每一步的意义。

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尊重跑步但不要感到畏惧 锻炼不易， 这也正是为什么我们热爱锻炼。尊重锻炼， 并在锻炼中赢得尊重。所以迈开脚步，开始追逐你的目标吧。

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了解你的弱点 持之以恒地锻炼， 弱点就会转化成你的优势。

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衡量成功的方式有很多 并非每一次跑步都能刷新速度或距离上的记录， 但是每一次跑步都是一种进步，会带来一些收获。

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我们相信你 当你觉得自己表现欠佳，你总是可以在这里获取前行的动力。 Nike+ Run Club 在此提醒你：只要努力一把，最好的你，触手可及。

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