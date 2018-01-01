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大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
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冬季跑步装备指南
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整装待发，畅享户外运动
锁热保暖的跑步装备，透气醒目，让你没有借口闭门不出。
全面装备令你在各种天气条件下均可开怀畅跑。
7º – 16ºC
单穿T恤太冷？那就选择我们的温暖外搭，
适度保暖之余有效排汗，
令你纵享温暖干爽的穿着体验。
选购整套搭配
Nike AeroReact Half-Zip
采用特殊纤维材质打造的调温面料，
可在人体排汗时自动张开气孔，
营造出众透气表现。
Nike Dri-FIT Flash紧身裤
日照时间逐渐缩短，
反光装备可助你实现出色可见度。
Nike Air Zoom Structure 19
灵敏缓震性能结合动态支撑表现，
无论环境如何，
在跑步中为你塑就卓越稳定性。
Nike Elite Cushioned 运动袜
精准缓震设计有助缓和碰撞着地时对脚部的冲击。
了解更多
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Nike AeroReact Half-Zip
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可在人体排汗时自动张开气孔，
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可在人体排汗时自动张开气孔，
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0º – 7ºC
气温下降，借口接踵而来。
我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
助你轻松上阵，运动不息。
选购整套搭配
Nike Aeroloft 800 背心
高级填充绒有效保暖，
激光穿孔设计则为你排除多余热量。
背心可收纳至自身口袋中，便于存储。
Nike Dri-FIT Flash紧身裤
全长款型为你带来稳固包覆效果，
醒目设计令你在薄雾天气中保持高度可见。
Nike Air Zoom Structure 19
灵敏缓震性能结合动态支撑表现，
无论环境如何，
在跑步中为你塑就卓越稳定性。
Nike Elite Cushioned 运动袜
精准缓震设计有助缓和碰撞着地时对脚部的冲击。
Nike Dri-FIT Contour T恤
与身形流线贴合的网眼布塑就贴身舒适内搭，
为你缔造温暖透气的穿着体验。
Nike 7" Distance 短裤
轻质短裤可穿搭于 Flash 紧身裤外，
打造出色包覆体验。
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我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
助你轻松上阵，运动不息。
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Nike Aeroloft 800 背心
高级填充绒有效保暖，
激光穿孔设计则为你排除多余热量。
背心可收纳至自身口袋中，便于存储。
Nike Dri-FIT Flash紧身裤
全长款型为你带来稳固包覆效果，
醒目设计令你在薄雾天气中保持高度可见。
Nike Air Zoom Structure 19
灵敏缓震性能结合动态支撑表现，
无论环境如何，
在跑步中为你塑就卓越稳定性。
Nike Elite Cushioned 运动袜
精准缓震设计有助缓和碰撞着地时对脚部的冲击。
Nike Dri-FIT Contour T恤
与身形流线贴合的网眼布塑就贴身舒适内搭，
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Nike 7" Distance 短裤
轻质短裤可穿搭于 Flash 紧身裤外，
打造出色包覆体验。
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我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
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Nike Aeroloft 800 背心
高级填充绒有效保暖，
激光穿孔设计则为你排除多余热量。
背心可收纳至自身口袋中，便于存储。
Nike Dri-FIT Flash紧身裤
全长款型为你带来稳固包覆效果，
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Nike Air Zoom Structure 19
灵敏缓震性能结合动态支撑表现，
无论环境如何，
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Nike Elite Cushioned 运动袜
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Nike Dri-FIT Contour T恤
与身形流线贴合的网眼布塑就贴身舒适内搭，
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Nike 7" Distance 短裤
轻质短裤可穿搭于 Flash 紧身裤外，
打造出色包覆体验。
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Nike Aeroloft Flash 背心
针对 Shield Flash Max
夹克打造的贴心内搭，
巧妙融入满版反光设计，
即使单穿亦可令你抓住目光。
在跑步中抓住目光
一年中的灰暗时光如期而至，
但切莫让你的装备也黯淡无光。
穿上高度反光的 Nike Flash 系列，
在低光照环境中绽放耀眼光彩。
Nike Shield Flash Max 夹克
多彩反光元素从每一个角度实现卓越可见度。
轻质 Storm-FIT 面料即可御风挡雨，
又不会降低速度。
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低于 0º C
在挪威，有一支需要在训练中对抗极端严酷环境的特种部队，
本套搭配的设计灵感正源于这支部队，
令你完全无惧刺骨寒风与冰冷雨水的侵袭。
选购整套搭配
Nike Element Sphere Half-Zip
Sphere
面料可令身体热量循环流通，
提升温暖感受。
偏移式接缝在作为内搭贴身设计时营造出众舒适感。
Nike Shield 紧身裤
局部 Shield
面料为关键部位御风挡雨，
缔造舒适耐穿的出色体验。
Nike Air Zoom Pegasus 32 Flash
多彩反光的防水鞋面与出色灵敏缓震系统的巧妙结合。
Nike Elite Cushion 运动袜
精准缓震设计有助缓和碰撞着地时对脚部的冲击。
Nike Shieldrunner 夹克
轻质防风雨面料助你有效抵御雨水和冷风的侵袭。
Nike Aeroloft 800 背心
高级填充绒有效保暖，
激光穿孔设计则为你排除多余热量。
背心可收纳至自身口袋中，
便于存储。
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低于 0º C
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局部 Shield
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Nike Air Zoom Pegasus 32 Flash
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Nike Elite Cushion 运动袜
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Nike Shieldrunner 夹克
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Nike Aeroloft 800 背心
高级填充绒有效保暖，
激光穿孔设计则为你排除多余热量。
背心可收纳至自身口袋中，
便于存储。
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低于 0º C
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面料可令身体热量循环流通，
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Nike Air Zoom Pegasus 32 Flash
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Nike Elite Cushion 运动袜
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Nike Shieldrunner 夹克
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Nike Aeroloft 800 背心
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