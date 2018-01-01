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冬季跑步装备指南

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男子

女子

整装待发，畅享户外运动 锁热保暖的跑步装备，透气醒目，让你没有借口闭门不出。
全面装备令你在各种天气条件下均可开怀畅跑。

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7º – 16ºC 单穿T恤太冷？那就选择我们的温暖外搭，
适度保暖之余有效排汗，
令你纵享温暖干爽的穿着体验。

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7º – 16ºC 单穿T恤太冷？那就选择我们的温暖外搭，
适度保暖之余有效排汗，
令你纵享温暖干爽的穿着体验。

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7º – 16ºC 单穿T恤太冷？那就选择我们的温暖外搭，
适度保暖之余有效排汗，
令你纵享温暖干爽的穿着体验。

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0º – 7ºC 气温下降，借口接踵而来。
我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
助你轻松上阵，运动不息。

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0º – 7ºC 气温下降，借口接踵而来。
我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
助你轻松上阵，运动不息。

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0º – 7ºC 气温下降，借口接踵而来。
我们为你特别备上轻盈保暖的穿搭佳选，
助你轻松上阵，运动不息。

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在跑步中抓住目光 一年中的灰暗时光如期而至，
但切莫让你的装备也黯淡无光。
穿上高度反光的 Nike Flash 系列，
在低光照环境中绽放耀眼光彩。

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低于 0º C 在挪威，有一支需要在训练中对抗极端严酷环境的特种部队，
本套搭配的设计灵感正源于这支部队，
令你完全无惧刺骨寒风与冰冷雨水的侵袭。

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低于 0º C 在挪威，有一支需要在训练中对抗极端严酷环境的特种部队，
本套搭配的设计灵感正源于这支部队，
令你完全无惧刺骨寒风与冰冷雨水的侵袭。

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低于 0º C 在挪威，有一支需要在训练中对抗极端严酷环境的特种部队，
本套搭配的设计灵感正源于这支部队，
令你完全无惧刺骨寒风与冰冷雨水的侵袭。

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全套跑步装备助你出色表现。

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