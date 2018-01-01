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NIKE LUNARTEMPO 2

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轻盈缓震，疾速畅跑

柔软支撑，舒适畅跑

稳定柔软，速度之选

舒适非凡，轻松畅跑

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NIKE
LUNARTEMPO 2 搭载柔软缓震配置，轻盈平稳，
打造长跑和门槛跑的所需装备。

立即定制
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主要优势

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柔软缓震 非凡轻盈 LUNARLON 缓震气垫，
打造轻盈灵敏的迈步体验。

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强效支撑 工程网眼鞋面搭载 FLYWIRE 科技，
塑就轻盈舒适的支撑体验。

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透气 内靴采用全新穿孔设计，
铸就透气舒适的穿着体验。

Fa16_RN_FWFinder_CDP_LunarTempo2_P6.jpg
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