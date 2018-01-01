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NIKE LUNARGLIDE 8

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轻盈缓震，疾速畅跑

柔软支撑，舒适畅跑

稳定柔软，速度之选

舒适非凡，轻松畅跑

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非凡畅跑体验 柔软支撑,打造舒适稳固的迈步体验。

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主要优势

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透气支撑 工程网眼鞋面，
带来轻盈透气支撑感觉。

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平稳流畅 激光精确切割的 LUNARLON 泡棉中底，
令跑感流畅自如。

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轻盈支撑 动态支撑系统，
打造舒适稳固的迈步体验。

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