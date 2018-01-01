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NIKE LUNAREPIC FLYKNIT SHIELD

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NIKE LUNAREPIC
FLYKNIT SHIELD

征程 不信极限

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主要优势

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有效拒水 防泼水中帮鞋面，
持久保持双足干爽舒适。

抓地力 全新底纹设计有效提升抓地力，
可轻松驾驭湿滑地面。

缓震 精准切割的 Lunarlon 中底，
实现自然平稳的过渡。

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跑步鞋

跑步服装

跑步装备

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