已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

NIKE LUNAREPIC FLYKNIT

立即定制
Fa16_RN_FWFinder_CDP_LunarEpic_FWStrip.jpg

轻盈缓震，疾速畅跑

柔软支撑，舒适畅跑

稳定柔软，速度之选

舒适非凡，轻松畅跑

Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P1.jpg

NIKE LUNAREPIC FLYKNIT

轻松自如的迈步体验结合革命性贴合设计，
专为未来的跑步运动和潮流跑者倾力打造。

Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P2_OPTION_1.jpg
选购女款
选购男款
Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P3.jpg

立即订购，感受 LUNAREPIC 的革新科技 只要满足退换货政策，Nike+ 会员即可在
收货日期起30天内退换购买的 Lunar Epic。

Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P4.jpg
Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P5.jpg

流畅轻快感觉 激光精确切割的 LUNARLON 中底，
为双足铸就轻松流畅的迈步体验。

绝佳柔软体验 LUNARLON 外底依据压力分布精心打造,
成就精准缓震效果。

轻盈紧致贴合 中高 FLYKNIT 鞋面设计令运动毫无负担,
塑就卓越的穿着感觉。

0629 SU16 Lunar Epic CDP_P4 PC.jpg

选购 NIKE LUNAREPIC FLYKNIT

选购女款
选购男款
选购女款
选购男款
Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P7.jpg

Evan Jager
3000 米障碍赛美国纪录保持者

Genzebe Dibaba
1500 米世界纪录保持者

Fa16_RN_LunarEpic_CDP_P8.jpg
0629 SU16 Lunar Epic CDP_P7_PC.jpg

让音乐伴你畅快疾驰 别只顾着追踪跑步记录，也要试着提升成绩。
我们为你提供了助你成为更强跑者的教练指导，
以及众多分享和比较跑步的方式，
让你跑得更快更远。

运动袜提示 我们建议你搭配运动袜穿着 Nike LunarEpic Flyknit 鞋款。
根据你的喜好选择任意袜长。
购买中帮 LunarEpic 的鞋盒里还包含两副厚度分别为 4 毫米和 6 毫米的鞋垫，
供你调整鞋垫厚度，打造出众舒适脚感。

耐克跑步鞋类

耐克跑步服装

耐克跑步装备

主推专题

Loading